La respuesta de Manuel Adorni a Mauricio Macri: "Tal vez le jugó una mala pasada la nostalgia"

El recientemente anunciado jefe de Gabinete Manuel Adorni respondió a las críticas del expresidente Mauricio Macri, quien cuestionó su nombramiento al apuntar que no tiene suficiente experiencia para el cargo, y dijo que "tiene derecho a opinar lo que quiera" aunque lanzó: " Tal vez le jugó una mala pasada el sentimiento de nostalgia de otros tiempos".

Además, Adorni ironizó sobre las críticas de Macri y agregó: "Si fuese por la experiencia, Javier Milei no podría estar ejerciendo la presidencia, porque nunca había sido presidente. En tal caso debería venir a ejercer la presidencia Cristina Kirchner, una persona con mucha experiencia en el Ejecutivo". Para cerrar con el tema, consideró que el señalamiento del titular del PRO fue "bastante injusto".

En ese sentido, el hasta ahora portavoz oficial remarcó: "El equipo lo elige el Presidente, como él en su momento eligió a Marcos Peña y a un equipo que lo llevó hasta donde lo llevó: fue un gobierno con serios problemas económicos que finalizó con el regreso del kirchnerismo", apuntó.

Manuel Adorni negó que su candidatura y la de Diego Santilli hayan sido testimoniales

Por otro lado, se refirió a los cuestionamientos que recibió tanto él como Diego Santilli por no asumir sus cargos en la Legislatura porteña y en el Congreso de la Nación. Al respecto, ratificó que "el Presidente tenía razón cuando dijo que las candidaturas testimoniales son un fraude, todos los que pertenecemos a La Libertad Avanza pensamos lo mismo".

Sin embargo, explicó que no es su caso ni el de Santilli: "La testimonial es cuando te presentás como candidato ya sabiendo que no vas a asumir y teniendo un destino a donde ir. No fue el caso. Yo ya estaba trabajando en proyectos de ley para la Legislatura", aclaró.

"Ante el llamado para ocupar un determinado lugar... uno se debe al Presidente. Testimonial no es no asumir. Es cuando estafás al electorado", sumó en el mismo sentido.

Caputo sigue como asesor

Adorni adelantó que Santiago Caputo va a seguir siendo asesor de Javier Milei

En cuanto a su nuevo rol en el Gobierno, Adorni sostuvo que "la instrucción del Presidente es impulsar y lograr las reformas que están en agenda para esta segunda etapa del primer mandato. Se trata de la reforma tributaria, la modernización laboral y del Código Penal, eso es lo más urgente".

A su vez, destacó que tiene la ventaja de "tener el fino de todos los ministerios y una excelente relación con todos los equipos de trabajo" por su trabajo como vocero. "Tengo bien en claro del primero al ulitmo y el estado de avance de las cosas".

Uno de los puntos importantes que aclaró es que, a diferencia de las versiones que habían circulado en los últimos días, Santiago Caputo va a seguir siendo "el asesor principal del Presidente".

"Yo me voy a ocupar de la coordinación entre los ministros, Santilli va a estar a cargo de la parte política, va a ser el interlocutor ante los gobernadores, y Santiago Caputo va a asesorar al Presidente. No hay dónde tener conflicto", explicó.

Además, celebró la buena relación entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores provinciales. En ese sentido, aseguró que lograron puntos de acuerdo en la reunión del último jueves: "Todos entendemos que Argentina necesita avanzar sobre puntos clave que hace décadas no se discuten. No creo que haya inconvenientes en este debate y que el Congreso haga realidad esto que para el Presidente es urgente. Va a ser una relación magnífica con los gobernadores".

Por último, aclaró por qué hubo cuatro gobernadores, entre ellos Axel Kicillof, que no fueron invitados al encuentro: "Cuesta comprender qué es lo que quiere dialogar el Kicillof. Plantea un país que ya no existe, cuestiones que la sociedad argentina rechaza. Más allá de las apreciaciones personales, lo cierto es que lo que dice, lo que propone y sus soluciones atrasan un siglo. No creo que esté entendiendo hacia a donde va la Argentina", explicó Adorni.

Siete diputados de Patricia Bullrich dejan Pro

Cinco días después de la elección parlamentaria que dejó como claro triunfador al Gobierno, empezaron los reacomodamientos en el Congreso. El primer movimiento vino de parte del oficialismo, donde los siete diputados que responden a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron el viernes pasado que dejarán Pro y pasarán a La Libertad Avanza (LLA).

Se trata de Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, que continúan en sus bancas, más los recientemente electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda.

“La Libertad Avanza hoy es un partido a nivel nacional consolidado y la responsabilidad de generar un gran bloque en ambas cámaras del Congreso recae además en aquellos diputados que responden Bullrich que tienen mandato hasta 2027″, explicaron desde el sector de Bullrich.

“No logramos ponernos de acuerdo”

El expresidente manifestó su decepción por la salida del Gabinete de Guillermo Francos y que se eligiera a Adorni como nuevo jefe de Gabinete. El titular del PRO sostuvo que prefería al presidente de YPF, Horacio Marín. Se queman los puentes entre el partido amarillo y La Libertad Avanza.

Embed Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 1, 2025

El expresidente Mauricio Macri mostró su enojo contra Javier Milei después de que ambos mantuvieran un encuentro en la Quinta de Olivos este viernes por la noche. El titular del PRO reveló que “no logramos ponernos de acuerdo” para sellar una alianza entre ambas fuerzas políticas para la etapa de gobierno que se iniciará el próximo 10 de diciembre. Dura crítica al desplazamiento de Guillermo Francos.

“La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia”, espetó Macri en referencia al desembarco del ahora exvocero (y legislador porteño electo) Manuel Adorni en la jefatura de Gabinete.

Macri resaltó que hubiera preferido que Francos fuera reemplazado “por otra persona idónea de su equipo, con un perfil más técnico y mayor capacidad de conducción y coordinación de equipos”, como el presidente de YPF Horacio Marín.