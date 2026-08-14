El Torneo Oficial de Damas sólo tendrá actividad en el ascenso

Este sábado sólo de jugará la cuarta fecha de la Primera B del Torneo Oficial de Damas de la Federación Entrerriana de Hockey.

Este sábado habrá actividad reducida para el Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH), ya que sólo se disputarán partidos correspondientes a la cuarta fecha de la categoría B. Los partidos de la A no tendrá actividad debido a que se está disputando el Campeonatos Argentino de Selecciones Sub 14 en Rosario.

La división de ascenso tendrá actividad para las categorías Sub 10 (a las 9), Sub 12 (a las 10), Sub 14 (a las 11), Sub 16 (a las 12.15), Sub 19 (a las 13.30), Reserva (a las 15) y Primera (a las 17).

Los partidos serán: Talleres Blanco-Rowing Blanco, Estudiantes Amarillo-La Paz HC, Unión Agrarios Cerrito-Paracao Amarillo. Libre: Capibá RC.

Las posiciones: Capibá 6 puntos; Estudiantes Amarillo 4; Rowing Blanco, Talleres Blanco y Unión Agrarios 3; Paracao Amarillo 1; La Paz HC 0.

Los equipos de la FEH en el Campeonato Argentino de Selecciones

Sos equipos de Damas y Caballeros Sub 14 de la Federación Entrerriana continúan con su participación en los Campeonatos Argentinos que se están llevando a cabo en Rosario y Buenos Aires, respectivamente.

El conjunto Femenino, que participa en la categoría B en la Chicago Argentina, está en semifinales tras finalizar segundo en la Zona A, luego de empatar 1 a 1 con Tandil, golear 5 a 1 a Centro de Buenos Aires y caer 3 a 1 ante Litoral. Este sábado, a las 16, jugará contra Santa Fe o Bahía Blanca.

Por otra parte, el elenco Masculino deberá conservar su luga en la categoría A, tras quedar segundo en la Zona B. Empató 4 a 4 con Mendoza, derrotó 1 a 0 a Salta y perdió 1 a 0 con Litoral. Este sábado, a las 14.30, jugará contra La Pampa en el cuadrangular por la permanencia.