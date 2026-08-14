Uno Entre Rios | Ovación | Argentina XV

Argentina XV confirmó su formación: cuatro paranaenses estarán ante Estados Unidos

Argentina XV enfrentará a Estados Unidos con Bautista Lescano y Franco Rossetto como titulares, mientras que Diego Correa y Felipe Villagrán serán suplentes.

14 de agosto 2026 · 19:00hs
Argentina XV confirmó su formación: cuatro paranaenses estarán ante Estados Unidos.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Argentina XV confirmó su formación: cuatro paranaenses estarán ante Estados Unidos.

El seleccionado argentino Argentina XV confirmó su formación para enfrentar a Estados Unidos este sábado, desde las 20.30, en el Inter Miami CF Stadium, en Fort Lauderdale. El encuentro marcará el primer compromiso del conjunto dirigido por Álvaro Galindo en el año y dará inicio a un semestre de competencia para el equipo nacional.

Para este desafío internacional, Argentina XV tendrá como capitán a Nicolás D’Amorim, quien liderará al conjunto en un encuentro que también forma parte del proceso de desarrollo de los jugadores que se desempeñan en el país.

El Club Atlético Estudiantes inauguró su nueva pileta globo

El Club Atlético Estudiantes inauguró su nueva pileta globo

Soledad Rodríguez pesó 48 kilos, mientras que Romina Sosa marcó en la balanza 48,800 kilos.

Soledad Rodríguez y su rival superaron el pesaje en Mar del Plata

LEER MÁS: Estudiantes de Paraná perdió los puntos ante Tala RC y jugará los cuartos de visitante

Cuatro paranaenses en Argentina XV para enfrentar a Estados Unidos

Entre los convocados se destacan cuatro jugadores paranaenses. Bautista Lescano y Franco Rossetto formarán parte de la formación inicial, mientras que Diego Correa y Felipe Villagrán estarán entre los suplentes que aguardarán su oportunidad desde el banco.

Lescano ocupará la posición de wing con la camiseta número 14, mientras que Rossetto será el fullback y llevará el número 15. Ambos integrarán el quince inicial de Argentina XV para el estreno ante Estados Unidos.

Por su parte, Diego Correa estará entre los "finishers" con la camiseta número 17 y Felipe Villagrán ocupará el lugar número 20. Los dos paranaenses comenzarán el encuentro como suplentes y podrán ingresar durante el desarrollo del partido.

La formación de Argentina XV para enfrentar a Estados Unidos será: Nicolás Revol Pitt; Martín Vaca, Marcos Camerlinckx, Rodrigo Fernández Criado, Francisco Sluga; Nicolás D’Amorim (capitán), Agustín Sarelli, Thiago Sbrocco; Nicolás Viola, Ignacio Dogliani; Mateo Pasquini, Bautista Estellés, Tomás Elizalde, Bautista Lescano y Franco Rossetto.

Como suplentes estarán Juan Ignacio Greising Revol, Diego Correa, Enzo Avaca, Joaquín Domínguez, Felipe Villagrán, Alejo Sugasti, Federico Serpa y Facundo Pueyrredón.

El partido ante Estados Unidos será una nueva oportunidad para los jugadores de Argentina XV de sumar experiencia internacional y continuar con el proceso de crecimiento dentro del seleccionado nacional.

Argentina XV Bautista Lescano Rugby
Noticias relacionadas
El piloto de Paraná tiene un gran presente en la categoría de ascenso de la ACTC.

Iñaki Arrías: "Viene siendo un año increíble"

Talleres Blanco será local este sábado por el Torneo Oficial de Damas.

El Torneo Oficial de Damas sólo tendrá actividad en el ascenso

Mariano Werner ganó dos finales este año y buscará quedarse con la Etapa Regular.

Mariano Werner buscará ganar la Etapa Regular en Rosario

Independiente busca entrenador.

Jadson Viera es uno de los candidatos a dirigir a Independiente

Ver comentarios

Lo último

Corriente de El Niño: elevan al 95% la probabilidad de un evento muy fuerte

Corriente de El Niño: elevan al 95% la probabilidad de un evento muy fuerte

Corriente de El Niño: la Municipalidad de Paraná realiza trabajos preventivos en Bajada Grande

Corriente de El Niño: la Municipalidad de Paraná realiza trabajos preventivos en Bajada Grande

El Club Atlético Estudiantes inauguró su nueva pileta globo

El Club Atlético Estudiantes inauguró su nueva pileta globo

Ultimo Momento
Corriente de El Niño: elevan al 95% la probabilidad de un evento muy fuerte

Corriente de El Niño: elevan al 95% la probabilidad de un evento muy fuerte

Corriente de El Niño: la Municipalidad de Paraná realiza trabajos preventivos en Bajada Grande

Corriente de El Niño: la Municipalidad de Paraná realiza trabajos preventivos en Bajada Grande

El Club Atlético Estudiantes inauguró su nueva pileta globo

El Club Atlético Estudiantes inauguró su nueva pileta globo

Condenan a siete años de cárcel a una pareja por tráfico de cocaína entre Paraná y Buenos Aires

Condenan a siete años de cárcel a una pareja por tráfico de cocaína entre Paraná y Buenos Aires

Femicidio de Luisina Leoncino: la Fiscalía pidió prisión perpetua para Rafael Benítez

Femicidio de Luisina Leoncino: la Fiscalía pidió prisión perpetua para Rafael Benítez

Policiales
Condenan a siete años de cárcel a una pareja por tráfico de cocaína entre Paraná y Buenos Aires

Condenan a siete años de cárcel a una pareja por tráfico de cocaína entre Paraná y Buenos Aires

Femicidio de Luisina Leoncino: la Fiscalía pidió prisión perpetua para Rafael Benítez

Femicidio de Luisina Leoncino: la Fiscalía pidió prisión perpetua para Rafael Benítez

Los Charrúas: se perdió en el monte y fue hallado por canes de la policía

Los Charrúas: se perdió en el monte y fue hallado por canes de la policía

Concepción del Uruguay: lo balearon en la puerta de su casa y encontraron más de 1.000 dosis de cocaína

Concepción del Uruguay: lo balearon en la puerta de su casa y encontraron más de 1.000 dosis de cocaína

Concepción del Uruguay: cuatro detenidos y más de $4 millones secuestrados en un operativo antidrogas

Concepción del Uruguay: cuatro detenidos y más de $4 millones secuestrados en un operativo antidrogas

Ovación
El Club Atlético Estudiantes inauguró su nueva pileta globo

El Club Atlético Estudiantes inauguró su nueva pileta globo

Iñaki Arrías: Viene siendo un año increíble

Iñaki Arrías: "Viene siendo un año increíble"

Mariano Werner buscará ganar la Etapa Regular en Rosario

Mariano Werner buscará ganar la Etapa Regular en Rosario

Soledad Rodríguez y su rival superaron el pesaje en Mar del Plata

Soledad Rodríguez y su rival superaron el pesaje en Mar del Plata

Argentina XV confirmó su formación: cuatro paranaenses estarán ante Estados Unidos

Argentina XV confirmó su formación: cuatro paranaenses estarán ante Estados Unidos

La provincia
Corriente de El Niño: la Municipalidad de Paraná realiza trabajos preventivos en Bajada Grande

Corriente de El Niño: la Municipalidad de Paraná realiza trabajos preventivos en Bajada Grande

Victoria-Rosario: advierten por trabajos de mantenimiento y reducción de carril en la conexión vial

Victoria-Rosario: advierten por trabajos de mantenimiento y reducción de carril en la conexión vial

Frigerio defendió las reformas de su gestión y pidió a su equipo profundizar el rumbo del gobierno

Frigerio defendió las reformas de su gestión y pidió a su equipo profundizar el rumbo del gobierno

Aumentos sin aportes: la Justicia de Entre Ríos los declaró inconstitucionales

Aumentos sin aportes: la Justicia de Entre Ríos los declaró inconstitucionales

Reabrieron la Biblioteca y Sala de Lectura del Museo Histórico de Entre Ríos

Reabrieron la Biblioteca y Sala de Lectura del Museo Histórico de Entre Ríos

Dejanos tu comentario