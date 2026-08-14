Argentina XV enfrentará a Estados Unidos con Bautista Lescano y Franco Rossetto como titulares, mientras que Diego Correa y Felipe Villagrán serán suplentes.

Argentina XV confirmó su formación: cuatro paranaenses estarán ante Estados Unidos.

El seleccionado argentino Argentina XV confirmó su formación para enfrentar a Estados Unidos este sábado, desde las 20.30, en el Inter Miami CF Stadium , en Fort Lauderdale. El encuentro marcará el primer compromiso del conjunto dirigido por Álvaro Galindo en el año y dará inicio a un semestre de competencia para el equipo nacional.

Para este desafío internacional, Argentina XV tendrá como capitán a Nicolás D’Amorim, quien liderará al conjunto en un encuentro que también forma parte del proceso de desarrollo de los jugadores que se desempeñan en el país.

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Cuatro paranaenses en Argentina XV para enfrentar a Estados Unidos

Entre los convocados se destacan cuatro jugadores paranaenses. Bautista Lescano y Franco Rossetto formarán parte de la formación inicial, mientras que Diego Correa y Felipe Villagrán estarán entre los suplentes que aguardarán su oportunidad desde el banco.

Lescano ocupará la posición de wing con la camiseta número 14, mientras que Rossetto será el fullback y llevará el número 15. Ambos integrarán el quince inicial de Argentina XV para el estreno ante Estados Unidos.

Por su parte, Diego Correa estará entre los "finishers" con la camiseta número 17 y Felipe Villagrán ocupará el lugar número 20. Los dos paranaenses comenzarán el encuentro como suplentes y podrán ingresar durante el desarrollo del partido.

La formación de Argentina XV para enfrentar a Estados Unidos será: Nicolás Revol Pitt; Martín Vaca, Marcos Camerlinckx, Rodrigo Fernández Criado, Francisco Sluga; Nicolás D’Amorim (capitán), Agustín Sarelli, Thiago Sbrocco; Nicolás Viola, Ignacio Dogliani; Mateo Pasquini, Bautista Estellés, Tomás Elizalde, Bautista Lescano y Franco Rossetto.

Como suplentes estarán Juan Ignacio Greising Revol, Diego Correa, Enzo Avaca, Joaquín Domínguez, Felipe Villagrán, Alejo Sugasti, Federico Serpa y Facundo Pueyrredón.

El partido ante Estados Unidos será una nueva oportunidad para los jugadores de Argentina XV de sumar experiencia internacional y continuar con el proceso de crecimiento dentro del seleccionado nacional.