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Mariano Werner buscará ganar la Etapa Regular en Rosario

Este fin de semana las camionetas llegan por primera vez a Rosario. Se cierra la Etapa Regular y Mariano Werner llega como puntero.

14 de agosto 2026 · 18:35hs
Mariano Werner ganó dos finales este año y buscará quedarse con la Etapa Regular.

Prensa ACTC

Mariano Werner ganó dos finales este año y buscará quedarse con la Etapa Regular.

El TC Pick Up disputará este fin de semana su 7ª presentación de la temporada 2026 en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, donde habrá 13 camionetas habilitadas, el número más bajo del año. Mariano Werner (Foton) fue el último ganador y llega como líder del campeonato.

Mariano Werner corre en Rosario.

Mariano Werner corre en Rosario.

Esta será la última cita correspondiente a la Etapa Regular, por lo que se definirán los 12 clasificados a la Copa de Oro. Con 230 puntos Werner llega como puntero del torneo y buscará ganar la primera parte del torneo. El escolta en el certamen es Otto Fritzler con 221 y más atrás se ubica Agustín Canapino con 206 unidades.

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Mariano Werner ahora espera por la carrera que se viene en Paraná a fines de este mes.

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No hay altas para esta carrera, que representa el número más reducido desde que inició la temporada. Por el contrario, la única baja confirmada para esta cita es Andrés Jakos (Toyota Hilux), quien se había sumado a la categoría hace tres fechas atrás.

Los horarios para Rosario

La actividad oficial se desarrollará entre este sábado 15 y el domingo 16 de agosto, con entrenamientos, clasificación, series y la carrera final. Se trata de la 7ª cita tanto de TC Pick Up como de TC Pista Pick Up.

Este sábado comenzará con los test de TC Pick Up a partir de las 9.30 y luego será el turno de TC Pista Pick Up a las 10.15. Las clasificaciones iniciarán a las 15.10 con las TC Pista Pick Up y después irá la divisional mayor a las 16.04.

El domingo por la mañana llega con las series de TCPPU desde las 10.10. Y a partir de las 11.10 será el turno de las TC Pick Up. Las Finales comenzarán a las 13.05, con la “telonera” y a las 14.10 se disputará la carrera de TC Pick Up.

La novedad es el desembarco por primera vez de las camionetas en el circuito santafesino. Se trata del 11º escenario diferente que visita la categoría en sus casi 8 años de vida. Se suma a una lista que ya integran circuitos como La Plata, San Nicolás, Viedma, Posadas, Centenario, San Juan-Villicum, Río Cuarto, Alta Gracia, Paraná y Comodoro Rivadavia. A las que también se sumará Balcarce, escenario del 8° capítulo el 26 y 27 de septiembre.

El año de Mariano Werner

Mariano Werner (Foton) llega como puntero de la divisional mayor luego de imponerse en dos finales y hacer podios consecutivos en las últimas tres carreras. Le sigue quien resultó victorioso en la 2ª fecha, Otto Fritzler (Ford Ranger), a 9 unidades. Mientras que Agustín Canapino (Chevrolet S10) ocupa el 3° puesto en la tabla de posiciones a 24 puntos de Werner.

Mariano Werner Rosario TC Pick Up
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