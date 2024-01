Javier Milei cruzó al gobernador de La Rioja por los gastos

El presidente Javier Milei le respondió a Quintela por reclamos a la Nación. Le advirtió al gobernador por contratar a Lali Espósito y no pagar los sueldos.

“La verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir en materia de coparticipación y transferencias. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”, dijo Milei hoy en Radio Mitre, en relación a la situación de La Rioja.