Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Este miércoles, Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia y lo hizo a través de un posteo en su cuenta de X.

10 de diciembre 2025 · 17:19hs
Foto: Télam

El presidente Javier Milei cumplió en la jornada de este miércoles dos años de gestión y para celebrar lo hizo en su cuenta de X (ex Twitter): “Muchas gracias”.

Que escribió Javier Milei

A dos años del comienzo de su gestión, Javier Milei posteó una imagen junto a su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el día de la asunción, el 10 de diciembre de 2023.

Es de recordar que el Presidente se encuentra en Oslo donde estaba previsto que participara de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz para la dirigente venezolana María Corina Machado.

Javier Milei Presidencia Karina Milei
