Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia

Foto: Télam Javier Milei celebró sus primeros dos años en la Presidencia con un posteo en X.

El presidente Javier Milei cumplió en la jornada de este miércoles dos años de gestión y para celebrar lo hizo en su cuenta de X (ex Twitter): “Muchas gracias”.

LEER MÁS: Javier Milei viaja a Noruega a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz Que escribió Javier Milei A dos años del comienzo de su gestión, Javier Milei posteó una imagen junto a su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el día de la asunción, el 10 de diciembre de 2023.

Es de recordar que el Presidente se encuentra en Oslo donde estaba previsto que participara de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz para la dirigente venezolana María Corina Machado. Embed Muchas gracias por estos dos años !!!

LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO



Cc: @KarinaMileiOk pic.twitter.com/c1LITbTO2g — Javier Milei (@JMilei) December 10, 2025