La FIFA reveló los bombos del Mundial 2026

La Selección Argentina integra el pote número 1. El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre, en Washington D.C.

25 de noviembre 2025 · 16:23hs
Pronto se conocerán los grupos del Mundial 2026.

Pronto se conocerán los grupos del Mundial 2026.

Este martes la FIFA reveló los bombos confirmados y cómo será el procedimiento del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en Washington D.C. a partir de las 14 horas (hora argentina).

La Selección Argentina forma parte del pote número 1 junto a los anfitriones, España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Ningún grupo contará con más de un país por confederación –salvo UEFA, que contiene 16 plazas–. En lo referente al Repechaje, "esta limitación también se aplicará a los tres equipos de cada cuadro que compitan por las dos plazas del bombo 4".

La repesca por un lugar en la Copa del Mundo 2026 se disputará en marzo. 

FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

Javier Milei con la camiseta de Estudiantes de fondo.

El guiño de Javier Milei a Estudiantes en plena pelea con la AFA

Con el fin de "garantizar un equilibrio competitivo", las selecciones con los puestos 1 y 2 del ranking FIFA (España y Argentina) estarán en cuadros opuestos, así si cada una gana su respectivo grupo, no se cruzarían hasta una eventual final. Lo mismo ocurrirá con la tercera y cuarta, que son Francia e Inglaterra.

Además, conforme al calendario, los países anfitriones contarán con pelotas de distintos colores (México con posición A1, verde; Estados Unidos con posición D1, azul; y Canadá con posición B1, rojo). "Las otras nueve selecciones del bombo 1 se identificarán mediante nueve bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición del grupo en el que resulten encuadradas", según informa el comunicado.

Por último, el sábado 6 de diciembre se procederá a una última actualización del calendario ya con cruces definidos, que incluirá las sedes y los horarios de cada encuentro. "El proceso de asignación de partidos posterior al sorteo tiene como objetivo garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los aficionados de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias", concluyó la FIFA.

Los bombos del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del Repechaje.

Mundial 2026 FIFA Selección Argentina Sorteo
