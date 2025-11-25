La emotiva publicación de Lionel Messi por el aniversario de muerte de Diego Maradona

Lionel Messi realizó un posteo en sus historias de Instagram con una imagen en blanco y negro suya con Diego, bajo el marco de Mundial de Sudáfrica 2010.

Este martes 25 de noviembre se cumplen cinco años del fallecimiento de Diego Maradona. Varias instituciones y personalidades de todo el mundo recordaron su figura en el día tan especial y Lionel Messi no se quedó afuera, al realizar un emotivo posteo.

La publicación se realizó a través de las historias de Instagram. En concreto, es una imagen en blanco y negro de él con Diego, dándose un abrazo bajo el marco del Mundial de Sudáfrica 2010, donde fueron jugador y entrenador, respectivamente, de la Selección Argentina.

En 2022 y 2024, Messi utilizó el mismo canal de redes sociales para expresar su homenaje. En primer lugar, se centró en ubicar nada más una imagen del Pelusa en la Copa del Mundo 1986, mientras que el año pasado le sumó la frase "eterno" a una foto de Diego con el trofeo del certamen mundialista.

El recuerdo de Lionel Messi

"Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD", escribió el rosarino en un posteo de Instagram, un 25 de noviembre del 2020.

En 2021, también recurrió a la publicación de feed. La foto elegida es una de la previa del partido de Eliminatorias Sudamericanas ante Chile. Aquella noche fue el primer partido de la Selección Argentina tras la muerte del Diego, por lo que todos los jugadores salieron al campo de juego con una remera especial que tenía el número 10 y el parche con la foto del Diez y la leyenda "1960-∞".

Por La Liga española y con los colores del Barcelona, Messi homenajeó a Maradona tras realizarle un golazo al Osasuna, el primer partido tras su partida. Bajo la camiseta blaugrana, tenía una de Newell's de la etapa en la que el Pelusa jugó para la Lepra en 1993, que mostró después de su tanto y mientras señalaba al cielo. En 2023, en una entrevista exclusiva con TyC Sports, reveló cómo fue el suceso.

"La noche anterior al partido estaba acostado con Antonela (Rocuzzo) y le decía: 'Algo le tengo que hacer...' Y yo tengo una parte de museo con trofeos y camisetas arriba. Entonces voy a ver que había, buscando una de la Selección o algo de él. Subí y me encontré que la puertita que siempre está cerrada, esa vez justo estaba abierta. En una silla, estaba la 10 de esa camiseta de Newell's. Entré y la vi. No sé porqué estaba ahí. Ni me acordaba que la tenía. La vi así y dije: 'Ya está", señaló La Pulga.