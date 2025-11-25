Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Libertador

El Torneo Libertador fue un éxito sobre ruedas

Pasó la primera edición del Torneo Libertador, certamen para las categorías masculinas Infantil y Cadete. SEC de San Juan y Neuquén fueron los campeones.

25 de noviembre 2025 · 16:42hs
Con la participación de unos 180 chicos de entre 11 y 15 años, se llevó a cabo en Paraná la primera edición del Torneo Libertador de hockey sobre patines, certamen destinado para las categorías masculinas Infantil y Cadete, organizado de manera conjunta por las subcomisiones de Neuquén y Recreativo, clubes en cuyas pistas se desarrolló la competencia.

En la división Infantil quien ganó la Copa de Oro fue Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de San Juan, que en la final se impuso por 5 a 0 sobre Harrods de Buenos Aires. A la Copa de Plata se la llevó Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA).

Mientras que en la divisional Cadete el trofeo se quedó en la capital entrerriana. Neuquén conquistó la Copa de Oro al imponerse en la final por 9 a 5 sobre Estudiantil de San Juan. Como en la otra categoría, GEBA también se quedó con la Copa de Plata.

A lo largo de tres días se disputaron más de 50 partidos, con los estadios colmados de gente que acompañó a los niños, quienes compitieron y vivieron jornadas de camaradería. El evento contó con el acompañamiento de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP).

Los clubes que participaron fueron Neuquén, GEBA, SEC, Recreativo, Vélez Sarsfield, San Guillermo de Santa Fe, Talleres, Harrods, Rowing y Estudiantil.

