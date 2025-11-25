Uno Entre Rios | Ovación | Javier Milei

El guiño de Javier Milei a Estudiantes en plena pelea con la AFA

Javier Milei dejó ver una camiseta del Pincha durante una reunión oficial en la Casa Rosada, en medio del conflicto por el pasillo de espaldas.

25 de noviembre 2025 · 17:22hs
En medio del conflicto entre la AFA y Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas, el presidente Javier Milei, realizó un particular gesto a favor del Pincha. Cuando recibió en la Casa Rosada al ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y al embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, detrás suyo había una camiseta del León.

De esta manera, el Gobierno nacional volvió a mostrar su apoyo en la disputa entre el Pincha y la AFA por la intención de desconocer el título de Liga que obtuvo Rosario Central fuera del terreno de juego. El gesto del presidente se suma a una serie de pronunciamientos públicos que han fortalecido la postura del club platense en medio de un clima institucional tenso y con múltiples actores involucrados.

¿Cómo sigue la polémica?

Mientras tanto, desde la dirigencia de Estudiantes sostienen que seguirán defendiendo su reclamo y cuestionan el accionar de la AFA, al considerar que vulnera la transparencia y las normas internas del fútbol argentino. La aparición de la camiseta en la Casa Rosada fue interpretada por el entorno del club como un respaldo simbólico pero de alto impacto político.

En este contexto, el conflicto se encamina a un desenlace que podría recalibrar el mapa político del fútbol argentino. Con las posiciones cada vez más firmes y una tensión que ya trascendió lo deportivo, todas las miradas apuntan a la decisión final de la AFA, que deberá resolver bajo una presión inédita.

