Escándalo en un viaje de egresados: el chofer del micro dio positivo por cocaína y marihuana.

El chofer del micro que llevaba a alumnos a su viaje de egresados dio positivo en drogas, fue detenido y el traslado se demoró horas hasta hallar un reemplazo.

25 de noviembre 2025 · 16:12hs
Un grupo de alumnos que se dirigía a su viaje de egresados en Cariló vivió momentos de gran tensión este martes en la provincia de Buenos Aires, luego de confirmarse que el chofer del micro contratado para trasladarlos conducía bajo los efectos de drogas.

El episodio ocurrió en una unidad de la empresa P., contratada por la firma L. Travel, y derivó en la detención del conductor y en reclamos de los padres por controles más rigurosos.

LEER MÁS: Federal: un joven sufrió traumatismo de cráneo tras feroz ataque en la calle

Un chofer drogado desata caos en un viaje de egresados y termina arrestado

Viaje de egresados (1).jpeg

El viaje había comenzado en la Escuela N°16 del paraje Etchegoyen, en Exaltación de la Cruz, desde donde el micro partió pasadas las 5 de la mañana. Luego realizó paradas en Escobar y en Munro para recoger estudiantes de otros colegios. Fue en esta última escala donde los padres exigieron la presencia de inspectores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) para realizar un control.

Según relataron las familias, los alumnos ya estaban a bordo cuando se pidió el test. El chofer se negó reiteradamente a someterse al narcotest, lo que obligó a la intervención policial. Tras varios intentos fallidos (debido a que el conductor no seguía las indicaciones) finalmente se completó la prueba: el resultado dio positivo para cocaína y marihuana, mientras que el test de alcoholemia resultó negativo.

Conocido el resultado, la situación se desbordó. Padres presentes golpearon al chofer, quien tuvo que ser retirado del lugar y quedó detenido por la policía. El viaje quedó suspendido, los chicos descendieron del micro y la empresa organizadora exigió de inmediato un reemplazo a la compañía de transporte.

L. Travel solicitó un segundo conductor, pero al llegar se comprobó que no cumplía con las horas de descanso reglamentarias y tampoco pudo hacerse cargo del servicio. Recién pasado el mediodía arribó un tercer chofer habilitado, que permitió que los estudiantes retomaran finalmente su viaje hacia la costa atlántica, varias horas más tarde de lo previsto.

El caso vuelve a encender las alarmas sobre la importancia de que las familias soliciten formalmente los controles de la CNRT antes de cada viaje escolar o de egresados, y sobre la responsabilidad de las empresas para garantizar conductores en condiciones, en un contexto marcado por recientes siniestros viales y reclamos por mayor seguridad en el transporte de pasajeros.

Viaje Chofer Drogas
