Indec: Argentina alcanzó en 2025 un récord de exportaciones agroindustriales

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informa que en el 2025 hubo un incremento de las exportaciones agroindustriales del 12% en volumen, alcanzando el récord de 115,41 millones de toneladas.

Además, se produjo un aumento del 9% en el valor, llegando a 52.337 millones de dólares, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, sobre la base de estadísticas del Indec.

Más de los datos del Indec

Diez complejos, que incluyen productos primarios y sus derivados, representaron el 93% del volumen total comercializado: soja, maíz, trigo, cebada, girasol, sorgo, foresto-industria, bovinos, maní y legumbres.

En tanto, del total, 31 complejos mostraron incrementos respecto del 2024.

Los más relevantes son colza con el 127%; arroz con el 78%; trigo con el 70%; girasol con el 36%; sorgo con el 31%; forrajeras, ovinos, preparaciones alimenticias y maní con el 25%, entre otros.

A su vez, del total de complejos agroindustriales también hay que destacar que 18 fueron récord de los últimos 10 años.

Asimismo, 132 productos tuvieron sus mayores volúmenes exportados en al menos los últimos siete años, representando el 36,5% del volumen total exportado (42 millones de toneladas).

Más detalles

Es el caso de granos de trigo; poroto de soja; aceite de soja y de girasol; maní; azúcar de caña; maderas aserradas; rollizos; moluscos congelados; sebo bovino; carne bovina; deshuesada, fresca o refrigerada; alimentos para animales balanceados; miel; jugo de limón, vermut; margarina; semillas de trébol; queso pasta azul; pastas alimenticias rellenas; productos de mostaza, entre tantos otros.

Los principales destinos de venta fueron en orden de importancia: China, Vietnam, Brasil, Perú, Arabia, Malasia, India, Chile, Indonesia y Argelia. Estos 10 destinos representaron más del 58% del volumen exportado.