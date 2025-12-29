Uno Entre Rios | El País | Hantavirus

Hantavirus: una mujer de 40 años murió en cercanías a Rosario

Una mujer de 40 años murió en la localidad de Ibarlucea, 12 kilómetros al noroeste de Rosario, tras haberse confirmado su diagnóstico de hantavirus

29 de diciembre 2025 · 19:26hs
Una mujer de 40 años murió en la localidad de Ibarlucea, 12 kilómetros al noroeste de Rosario, tras haberse confirmado su diagnóstico de hantavirus en el hospital Eva Perón de la ciudad de Granadero Baigorria.

El caso en Rosario

El hecho, informado por medios de prensa locales y por el propio esposo de la víctima, en declaraciones a radio Cadena 3, ocurrió pocos después de que Salta informara la semana pasada cinco muertes por la misma enfermedad en lo que va del año, según datos del Ministerio de Salud Pública de esa provincia.

Este contexto ha llevado a las autoridades sanitarias de ambas provincias a intensificar las recomendaciones de prevención, especialmente en zonas rurales y periurbanas. Su cuadro se agravó rápidamente y fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde murió el 25 de diciembre.

El diagnóstico de hantavirus se confirmó por laboratorio, lo que activó de inmediato los protocolos de control en la zona y la notificación a la provincia de Entre Ríos, ya que la paciente había pasado tres semanas previas en una cabaña en la ciudad de Victoria. Las autoridades estiman que el contagio pudo haberse producido tanto en Entre Ríos como en Ibarlucea, por tratarse ambas de áreas endémicas.

Lisandro, esposo de la mujer fallecida, relató que la confirmación oficial del diagnóstico le fue comunicada el sábado pasado. Subrayó la importancia de la prevención en comunidades pequeñas y rurales, donde el contacto con el ambiente natural y la presencia de roedores es frecuente. Mencionó que la familia mantenía prácticas habituales de control de plagas, pero advirtió sobre la letalidad del virus y la necesidad de reforzar las medidas de precaución, especialmente para los niños y vecinos cercanos.

Casos en Santa Fe

La provincia de Santa Fe ya contabiliza 13 casos positivos en 2025, con tres muertes atribuidas al hantavirus, de acuerdo con La Capital de Rosario. Las autoridades insisten en la eliminación de plagas transmisoras ante la ausencia de vacunas que prevengan la enfermedad o tratamientos específicos que puedan curarla.

En el plano nacional, el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) publicado por el Ministerio de Salud de la Nación la semana pasada, reportó 66 casos confirmados y 21 muertes asociadas al hantavirus en el país entre enero y noviembre de 2025, con una tasa de letalidad del 32%.

Salta contabilizó 12 contagios confirmados y cinco fallecidos, dos de ellos ocurridos en diciembre. La distribución regional indica que el 64% de los casos se registró en la región Centro, el 21% en el Noroeste, el 11% en el Sur y el 5% en el Noreste.

El documento oficial señaló que más de la mitad de los pacientes tuvo antecedentes de contacto con roedores o sus excretas, y un 35% residía en viviendas rurales.

