Salta: alarma por 12 casos de hantavirus y cinco fallecidos

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por el ratón rural. Hay 12 casos en Salta pero el 70% de los casos se registra en región Centro

23 de diciembre 2025 · 12:27hs
El ratón colilargo es el transmisor del hantavirus.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitid por el ratón rural, a través de su saliva, heces y orina. El 70% de los casos se registra en región Centro 

Doce casos de hantavirus y cinco fallecidos se registraron en la provincia de Salta, lo que genera alarma debido a que se trata de una enfermedad viral aguda grave, transmitida al ser humano por el ratón rural, a través de su saliva, heces y orina, que no tiene vacuna.

El Ministerio de Salud provincial informó en las últimas horas que Salta registró, hasta el momento, 12 pacientes con hantavirus, mientras que cinco personas murieron.

Frente a esta situación sanitaria, se recomienda a la población, especialmente a quienes residen en zonas rurales, mantener la limpieza de viviendas y terrenos baldíos, “bloquear posibles vías de ingreso de roedores y adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de infección”.

Monitoreo. Un caso de Gualeguaychú generó, en octubre, el estudio de roedores en ese departamento.
Situación epidemiológica provincial

Hasta el 22 de diciembre de 2025, la cartera sanitaria notificó 12 casos positivos en los departamentos de Anta (2), Orán (6), San Martín (2), Rosario de Lerma (1) y General Güemes (1).

El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, informó que siete pacientes evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica, mientras que se registraron cinco muertes.

El último Boletín Epidemiológico, publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, difundió información actualizada que muestra la presencia de casos de hantavirosis en distintas regiones del país.

Según los datos oficiales, en todo el país se registró una suba del 17% de los contagios en lo que va del año, respecto a la media 2020-2024.

En el informe se indica que la mayor proporción de casos para la temporada se encuentra en la región Centro, que incluye Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, con el 70% de los casos; seguida por la región Sur, integrada por Neuquén, Río Negro y Chubut, con el 17%.

Para la región NOA, en Salta, Jujuy y Tucumán, el número de casos se encuentra en el umbral de lo esperado para el período 2025-2026.

Enfermedad y sus síntomas

La infección por hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida al ser humano por el ratón rural, a través de su saliva, heces y orina, la cual no tiene vacuna.__IP__

La principal vía de transmisión es la inhalación de partículas virales presentes en ambientes contaminados por excretas de roedores. También puede producirse por contacto directo con roedores infectados, vivos o muertos, o con sus secreciones; en menor medida, por mordeduras.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con un cuadro gripal e incluyen fiebre, dolor muscular, cefalea y escalofríos, pudiendo presentarse además náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En etapas posteriores, puede producirse dificultad respiratoria. Ante la aparición de síntomas y antecedentes de exposición en las seis semanas previas, se recomienda concurrir de inmediato a un servicio de salud.

Medidas de prevención

  • Mantener las viviendas limpias y libres de elementos en desuso que puedan servir de refugio a roedores.
  • Sellar rendijas y orificios en paredes, puertas y cañerías para impedir su ingreso.
  • Ubicar graneros, leña y huertas a una distancia mínima de 40 metros de la vivienda.
  • Ventilar previamente espacios cerrados antes de su limpieza, que debe realizarse con agua y lavandina, utilizando guantes.
  • Evitar el contacto con roedores, madrigueras y excretas.
  • Desmalezar y mantener el pasto corto alrededor de las viviendas.
  • Acampar lejos de malezas y basurales y no dormir directamente sobre el suelo.
  • Disponer la basura en lugares alejados del domicilio, enterrándose adecuadamente cuando no haya recolección.

