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Paraná con movimiento turístico positivo el fin de semana largo

El impacto económico del turismo en Paraná fue de unos $1.238 millones r incluyó alojamiento, gastronomía, excursiones, actividades recreativas y compras.

27 de mayo 2026 · 10:12hs
El impacto económico del turismo en Paraná fue de unos $1.238 millones r incluyó alojamiento

El impacto económico del turismo en Paraná fue de unos $1.238 millones r incluyó alojamiento, gastronomía, excursiones, actividades recreativas y compras.
El impacto económico del turismo en Paraná fue de unos $1.238 millones r incluyó alojamiento

El impacto económico del turismo en Paraná fue de unos $1.238 millones r incluyó alojamiento, gastronomía, excursiones, actividades recreativas y compras.

Paraná registró un on movimiento turístico positivo durante el fin de semala largo. En materia económica, se estimó un movimiento superior a los 1.238 millones de pesos, contemplando gastos vinculados al alojamiento, gastronomía, excursiones, actividades recreativas y compras.

La variada agenda cultural, gastronómica, deportiva y recreativa impulsada por el Municipio y el sector privado convocó a visitantes de distintos puntos del país.

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Impulsada por una cargada agenda recreativa y cultural, gestionada por la Municipalidad de Paraná junto al sector privado, la ciudad registró una ocupación hotelera superior al 50% en el fin de semana largo en el marco de los 216 aniversarios de la Revolución de Mayo. El impacto económico estimado en más de 1.238 millones de pesos contempló gastos vinculados al alojamiento, gastronomía, excursiones, actividades recreativas y compras.

Paraná Turismo fin de seman largo

"En un marco de retracción económica enorme, nuestra ciudad de Paraná avanza, propone y genera eventos que motivan el desplazamiento turístico de manera coordinada entre el sector público y privado", destacó el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani.

De acuerdo al relevamiento el pico de ocupación se registró el sábado 23 de mayo, con un 61%, mientras que el promedio general durante las tres jornadas alcanzó el 54,5%. El informe indica además que las reservas crecieron en las últimas 48 y 72 horas previas al inicio del fin de semana largo, una modalidad que se viene consolidando en los últimos años, favorecida por la cercanía de Paraná con los principales centros emisores de turistas.

La capital entrerriana recibió principalmente visitantes provenientes de Santa Fe, Buenos Aires, CABA, Córdoba y distintos puntos de Entre Ríos. Según la encuesta de perfil del visitante, los turistas destacaron especialmente el paisaje, la Costanera, el río, las propuestas gastronómicas, la variedad de actividades, la tranquilidad y la cordialidad de la ciudad.

Paraná Turismo fin de seman largo sabores del litoral

Entre las actividades más convocantes se destacaron Sabores del Litoral - Edición Patria, la Feria de Mayo, el Concurso de la Empanada de Pescado de Puerto Sánchez, el Paraná Bus Turístico, la Gala Artística Patria en el Teatro 3 de Febrero y el partido internacional de Súper Rugby Américas disputado en el Paraná Rowing Club, entre otras.

Además, hubo recorridos guiados, propuestas comerciales, actividades vinculadas al turismo de naturaleza y experiencias en viñedos y aldeas cercanas, consolidando a Paraná como una opción turística regional para escapadas de corta estadía.

Paraná Movimiento Turismo Fin de semana largo
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