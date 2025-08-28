Habrá fin de semana largo en octubre: trasladan feriado para impulsar la actividad turística

Uno Entre Rios | El País | octubre

El secretario de Turismo adelantó la medida, reclamada por el sector turístico, por lo que habrá fin de semana largo el 12 de octubre.

28 de agosto 2025 · 15:49hs
El secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, adelantó que octubre tendrá un fin de semana largo, trasladando el feriado del 12 al lunes 13. La confirmación oficial se espera próximamente en el Boletín Oficial de la Nación, en respuesta a pedidos realizados por distintas provincias y municipios para reactivar el turismo en el país.

Como el feriado del 12 de octubre cae domingo, inicialmente había quedado descartado para que genere un fin de semana largo, pero el reciente decreto 614/2025 que rubricó Javier Milei y fue publicado en el Boletín Oficial habilita el traslado de feriados que coincidan con los días del fin de semana.

De acuerdo con el decreto, los feriados trasladables que coincidan con martes o miércoles se mueven al lunes anterior y los que caigan jueves o viernes, al lunes siguiente, como ya establecía la Ley 27.399.

Ahora, la norma aclara el procedimiento para aquellos feriados que coincidan con fines de semana, permitiendo su traslado al lunes posterior o al viernes anterior para no perder el descanso. El cambio generaría cierto alivio para el sector turístico nacional, que manifestó preocupación.

La decisión final queda en manos de la Autoridad de Aplicación, en este caso la Jefatura de Gabinete de Ministros de Francos, que también podrá dictar normas complementarias para implementar la medida.

De esta manera, el feriado del 12 de octubre que cae domingo sería trasladado al lunes 13 de octubre, según determine el Gobierno. En cualquier caso se armará un fin de semana largo de tres días inesperado en Argentina, ideal para disfrutar de un tiempo de descanso.

Cómo queda armado el fin de semana largo del 12 de octubre

Según lo dispuesto en el último decreto firmado por Javier Milei, el fin de semana largo del 12 de octubre de 2025 quedaría armado de la siguiente manera:

  • Sábado 11 de octubre: descanso de fin de semana
  • Domingo 12 de octubre: descanso de fin de semana
  • Lunes 13 de octubre: traslado del feriado del 12 de octubre a este día
