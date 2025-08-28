Uno Entre Rios | El País | gobierno nacional

El Gobierno nacional dispuso que los feriados trasladables podrán moverse a viernes o lunes

El Gobierno nacional dispuso a través de un decreto que los feriados trasladables que coincidan con sábados o domingos podrán moverse.

28 de agosto 2025 · 10:16hs
El Gobierno nacional dispuso que los feriados trasladables podrán moverse a viernes o lunes.

El Gobierno nacional dispuso que los feriados trasladables podrán moverse a viernes o lunes.

El Gobierno nacional dispuso a través de un decreto que los feriados trasladables que coincidan con sábados o domingos podrán moverse al lunes inmediato posterior o al viernes inmediato anterior, según lo determine la autoridad de aplicación.

La medida quedó establecida en el Decreto 614/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Elecciones 2025: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y delegados

Elecciones 2025: cuánto cobrarán las autoridades de mesa y delegados

El Gobierno nacional volvió a subir los encajes del Banco Central. 

El Gobierno nacional volvió a subir los encajes del Banco Central

Hasta ahora, la Ley 27.399 de feriados nacionales y fines de semana largos contemplaba traslados para los días que caían martes, miércoles, jueves o viernes, pero no fijaba reglas para aquellos que coincidieran con sábados o domingos.

El nuevo decreto designa a la Jefatura de Gabinete de Ministros como autoridad de aplicación, facultada para dictar las normas complementarias necesarias.

El Ejecutivo argumentó que la decisión busca "honrar la condición de feriados trasladables" prevista en la ley y evitar vacíos legales que puedan desvirtuar el espíritu de la norma. La disposición ya está en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

gobierno nacional Feriados decreto
Noticias relacionadas
La confianza en el Gobierno nacional llegó a su nivel más bajo desde la asunción de Javier Milei.

La confianza en el Gobierno llegó a su nivel más bajo desde la asunción de Milei

Coimas: el Gobierno nacional analiza denunciar a Diego Spagnuolo tras filtración de audios.

Coimas: el Gobierno nacional analiza denunciar a Diego Spagnuolo tras filtración de audios

l Gobierno nacional rompió el silencio por los audios de Diego Spagnuolo.

El Gobierno nacional rompió el silencio por los audios de Spagnuolo: habló Francos

El Gobierno nacional despidió a 97 empleados de la ANSV. 

El Gobierno nacional pasó la motosierra por la ANSV y despidió a 97 empleados

Ver comentarios

Lo último

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Ultimo Momento
Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

62° Salón Provincial de Artes Visuales: la inscripción cierra el 8 de septiembre

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Policiales
Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Dos jóvenes heridos tras un fuerte accidente en Crespo

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Christe: piden intervención del Colegio de la Abogacía por la conducta de su abogada

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Choque en el Puente Victoria - Rosario: una joven fue golpeada por un toro y sufrió fractura de cráneo

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Puente Victoria - Rosario: camión y utilitario colisionaron y hay varios heridos graves

Concordia: una mujer denunció que le habrían entregado el cuerpo de otro bebé fallecido

Concordia: una mujer denunció que le habrían entregado el cuerpo de otro bebé fallecido

Ovación
Urquiza de Santa Elena disfruta su gran presente en la Liga Provincial

Urquiza de Santa Elena disfruta su gran presente en la Liga Provincial

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

Messi confirmó que disputará su último partido oficial en Argentina

El entrerriano Vicente Taborda seguirá su carrera en Grecia

El entrerriano Vicente Taborda seguirá su carrera en Grecia

River Plate va por todo: busca avanzar en la Copa Argentina ante Unión en Mendoza

River Plate va por todo: busca avanzar en la Copa Argentina ante Unión en Mendoza

Baltazar Itria tuvo pasión, esfuerzo y dos Oro

Baltazar Itria tuvo pasión, esfuerzo y dos Oro

La provincia
Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Diputados trata el proyecto de reestructuración en los pagos de la deuda pública

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón

Casación avaló la imputación a Etchevehere y a los Grenón

Proponen un programa de salud mental para agentes de seguridad

Proponen un programa de salud mental para agentes de seguridad

Entre Ríos: pronostican hasta 24 grados para este jueves

Entre Ríos: pronostican hasta 24 grados para este jueves

Se recuperaron 24 caballos abandonados en Concepción del Uruguay

Se recuperaron 24 caballos abandonados en Concepción del Uruguay

Dejanos tu comentario