Guillermo Francos minimizó las marchas a favor de Cristina Fernández de Kirchner

“Ninguna manifestación popular de apoyo, nada puede torcer una decisión del Poder Judicial”, dijo Francos en Radio con vos. De acuerdo con lo expresado por el funcionario, existen múltiples razones que podrían justificar el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria a la ex presidenta. Entre los argumentos mencionados se encuentran la edad de la ex mandataria, su condición de ex jefa de Estado y, especialmente, cuestiones vinculadas a la seguridad. En ese sentido, sostuvo que estos factores deben ser considerados por la Justicia al momento de tomar una determinación sobre su situación procesal.