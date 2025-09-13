Guillermo Francos aseguró que "nacionalizar" la elección de provincia de Buenos Aires fue un error

El jefe de Gabinete hizo autocrítica del mensaje que recibió en las urnas el Gobierno. Analizó que "lo que se juega en octubre es diferente".

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, realizó un análisis sobre los resultados electorals del pasado domingo en la proivincia de Buenos Aires, donde La lIbertad Avanza perdió por más de 14 puntos ante Fuerza Patria. En ese sentido, aseguró que la nacionalización de los comicios "fue un error".

Sin embargo, casi una semana del duro revés en las elecciones legislativas bonaerenses, Francos expresó confianza en que, de cara a las generales de octubre, "el panorama será totalmente diferente”.

El funcionario también reconoció que el gobernador Axel Kicillof “hizo una jugada inteligente” al desdoblar la elección provincial de la nacional, lo que le permitió posicionarse como principal referente del peronismo a nivel nacional.

“Sí, yo creo que nacionalizar una elección distrital fue un error, sin duda”, admitió Francos en declaraciones radiales. Y agregó: “El Gobierno de la provincia estuvo inteligente porque hizo una jugada que le permitió a Kicillof dejar el kirchnerismo de lado y convertirse él en el referente nacional de Unión por la Patria, del peronismo, no sé cómo se llamará ahora”.

Un resultado inesperado

Francos reconoció que el oficialismo no esperaba el desenlace, aunque tenía claro el peso de la estructura peronista en la provincia. “La elección del domingo pasado fue una elección distrital, de la provincia de Buenos Aires, donde se discutían legisladores provinciales y comunales. Sabíamos que tenía mucho peso la estructura de los intendentes, y el peronismo cuenta con una presencia muy fuerte en ese nivel”, explicó.

Aun así, marcó diferencias con lo que se disputará en las próximas elecciones nacionales. “Lo que se juega en la elección nacional es cómo se va a componer el Congreso de la Nación para el próximo periodo”, subrayó.

Francos insistió en que el objetivo del oficialismo será "obtener el respaldo parlamentario necesario para avanzar con las reformas" impulsadas por Javier Milei, ya que hasta ahora debieron gobernar con un bloque reducido.

En sintonía con lo expresado días atrás por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete señaló la importancia de mantener el diálogo con referentes como Mauricio Macri y dirigentes del PRO. Consideró fundamental que ese espacio se alinee con la estrategia de cara a octubre para ampliar la base de apoyos.

El escándalo de ANDIS

"El escándalo que plantearon, y que fue parte de un armado clarito, con los audios que aparentemente estaban desde el año pasado y que se guardaron para lanzarlos 15 días antes de la elección ene le momento en el que se estaba tratando la ley de discapacidad, todo absolutamente armado, con la salida de un sector de diputados de nuestro propio bloque. todo tiene una explicación, todo forma parte de una maniobra orquestada para perjudicar al gobierno y generar esta sensación de inestabilidad", señaló el jefe de Gabinete respecto a la polémica.

Lueg aseveró que "pese a todo esto y a la presión que generaron algunos operadores económicos, el dólar se mantuvo dentro de las bandas. Quiere decir que el sistema que propuso el Gobierno pudo contener un momento complejo, con dudas en los mercados y con esta situación artificial. Perdimos las elecciones y el dólar se mantuvo, más cerca del techo de las bandas pero se mantuvo".

Francos aseguró que, pese al resultado electoral, el presidente Javier Milei “está muy bien, muy tranquilo” y “convencido de lo que estamos haciendo”. Señaló que el desafío principal es “explicarle a los argentinos qué es lo que estamos llevando adelante como programa de gobierno, porque a veces también se distorsiona un poco”.

“La gente por ahí piensa ‘bueno, como la inflación ya está debajo del 2% mensual, ya hemos obtenido eso, es una gran ventaja, esto está asegurado’. Y nada está asegurado”, advirtió. Según el funcionario, la oposición busca generar déficit y forzar mayor gasto público para desestabilizar el plan económico, cuyo sustento es el equilibrio fiscal.

Francos defendió la política oficial y negó que se evalúe una devaluación tras las elecciones. “El Gobierno tiene perfectamente claro que está llevando adelante una política de equilibrio fiscal, que se complementa con el tipo de cambio y las bandas”, aseguró.

Sobre la inflación, destacó que el índice mensual se ubicó por debajo del 2%, tras recibir un país con una inflación anual del 200%. Sin embargo, reconoció las dificultades que enfrenta la población: “Venimos de una situación de déficit del 15% del PBI en 2023, lo que equivale a u$s 100.000 millones. No es justo pedirle a un Gobierno que asume hace un año y ocho meses que resuelva problemas acumulados durante dos décadas”.