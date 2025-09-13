Uno Entre Rios | El País | UBA

Gobierno denuncia a la UBA por repudiar el veto

El Gobierno denunciará a las autoridades de la UBA por usar su web oficial para repudiar el veto, en un ataque a la autonomía universitaria

13 de septiembre 2025 · 12:22hs
El Gobierno

El Gobierno, a través del ministerio de Capital Humano denunciará a las autoridades de la UBA por usar su web oficial para repudiar el veto, en un  ataque a la autonomía universitaria 
Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario

Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Interuniversitario Nacional, en conferencia de prensa conjunta, habían advertido sobre la gravedad de la situación presupuestaria. 
Gobierno denuncia a la UBA por repudiar el veto

Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, la Universidad de Buenos Aires (UBA) se pronunció en su página web, lo que causó la furia del Gobierno libertario que decidió denunciar a las autoridades de la alta casa de estudios.

El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia formal contra las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La medida responde a que el sitio web oficial de la institución fue modificado para redirigir a una página llamada "No al veto", la cual critica la decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la privatización de seis rutas nacionales, cinco de éstas pasan por Entre Ríos.

Luis Caputo anunció la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

Embed

Esta acción del Poder Ejecutivo se considera un ataque a la autonomía de la universidad. Por su parte, los gremios de docentes y no docentes han respondido convocando a un paro y una movilización en rechazo a la situación, mientras que la oposición se prepara para convocar al próximo miércoles para discutir el recurso presidencial.

Cabe señalar que, a través de sus redes sociales, el Ministerio de Capital Humano lanzó un comunicado donde expresa su próxima acción contra la UBA. El mismo expresa lo siguiente: "El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, informa que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al impedir que el alumnado de la casa de altos estudios acceda al sitio oficial www.uba.ar y bloquear ese acceso por una página con contenido de carácter político partidario. Asimismo, exige el cese inmediato de esa maniobra".

No al veto UBA denuncia

Y agregó: "Además, el Ministerio solicitará la investigación de quienes ordenaron crear el subdominio NO AL VETO, a fin de determinar las responsabilidades administrativas y legales correspondientes". Y continuó: "Las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa. La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios, además de comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades".

"El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la transparencia institucional y la defensa de los derechos de los estudiantes en todo el sistema universitario nacional, al tiempo que respeta el derecho a huelga dentro del marco de la ley", concluye el escrito.

UBA

Situación Crítica

Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Interuniversitario Nacional, en conferencia de prensa conjunta, habían advertido sobre la gravedad de la situación presupuestaria. Participaron el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, el presidente del CIN, Oscar Alpa, y el vicepresidente del mismo organismo, Franco Bartolacci. Allí, la UBA anunció un plan de emergencia de restricción de gastos operativos para poder terminar el año, y una nueva Marcha Federal Universitaria para el día que la Cámara de Diputados discuta el veto presidencial.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, expresó: “Desde la prórroga del presupuesto 2023, situación que se repite en el presente ejercicio, las Universidades Nacionales de nuestro país vienen atravesando una situación crítica y cada vez más incierta. La falta de una ley, genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, salud y extensión”.

En ese marco, advirtió que: “Con la falta de actualización de gastos de funcionamiento, vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año”. Y agregó: “Que quede claro: cuando hablamos de crisis en las universidades públicas, hablamos de investigación científica sin recursos, de desarrollo tecnológico estancado, de salud pública que no puede curar, de producción que se resiente, de innovación que nunca llega, de miles de estudiantes que se quedan sin posibilidades de un porvenir mejor”.

Por su parte, el presidente del CIN, Oscar Alpa, manifestó que: “El país atraviesa una situación gravísima: desde hace dos años no tiene presupuesto nacional y para las universidades públicas la situación es extrema también porque es a partir del presupuesto que se financia el sistema, la autarquía y la autonomía universitaria”.

Finalmente, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, expresó: “Estamos realmente muy preocupados por la situación que atravesamos. Teníamos la esperanza de que el presidente de la Nación pudiera, en este contexto tan delicado del país, recapacitar y promulgar una ley razonable y responsable que solucionara los problemas urgentes que atraviesa el sistema universitario argentino. Eso no sucedió y necesitamos, con urgencia, que el Congreso de la Nación pueda sostener esta ley y vetar ese veto”.

UBA Ley de Financiamiento Universitario Veto Gobierno
Noticias relacionadas
Cerimedo (izq) ratificó dichos de Spagnuolo.

Coimas en la Andis: Fernando Cerimedo ratificó dichos de Diego Spagnuolo ante la Justicia

reves para los gobernadores: milei veto la ley de reparto de atn

Revés para los gobernadores: Milei vetó la ley de reparto de ATN

El dólar mayorista quedó a solo 2,8% del techo de la banda.

El dólar mayorista quedó a solo 2,8% del techo de la banda: a cuánto cotizó

Preocupa la situación de los docentes

Día del Maestro: Argentina se ubica entre los últimos puestos en el Índice Global de Estatus Docente

Ver comentarios

Lo último

Maximiliano Benítez destacó los avances del MDP en defensa de los Derechos Humanos

Maximiliano Benítez destacó los avances del MDP en defensa de los Derechos Humanos

Thiago Medina se accidentó y rezan por su recuperación

Thiago Medina se accidentó y rezan por su recuperación

Gobierno denuncia a la UBA por repudiar el veto

Gobierno denuncia a la UBA por repudiar el veto

Ultimo Momento
Maximiliano Benítez destacó los avances del MDP en defensa de los Derechos Humanos

Maximiliano Benítez destacó los avances del MDP en defensa de los Derechos Humanos

Thiago Medina se accidentó y rezan por su recuperación

Thiago Medina se accidentó y rezan por su recuperación

Gobierno denuncia a la UBA por repudiar el veto

Gobierno denuncia a la UBA por repudiar el veto

Procedimiento Preventivo de Crisis: más de 200 empresas lo pidieron

Procedimiento Preventivo de Crisis: más de 200 empresas lo pidieron

Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión apelará

Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión apelará

Policiales
Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Falsificación de firmas médicas en auditorías de Andis: dieron detalles de la denuncia

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Homicidio en Basavilbaso: la víctima sufrió más de 20 heridas y hay un sospechoso

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Ovación
Torneo Regional del Litoral: Estudiantes y Rowing dividirán la ciudad en una nueva edición del clásico

Torneo Regional del Litoral: Estudiantes y Rowing dividirán la ciudad en una nueva edición del clásico

LPF: hay clásico en el estadio Pedro Mutio

LPF: hay clásico en el estadio Pedro Mutio

Estudiantes y River se enfrentan con la mente puesta en la Libertadores

Estudiantes y River se enfrentan con la mente puesta en la Libertadores

Argentina debuta este sábado en el Mundial de Vóley ante Finlandia: todo lo que hay que saber

Argentina debuta este sábado en el Mundial de Vóley ante Finlandia: todo lo que hay que saber

El blooper que hizo famoso a Enzo Salas

El blooper que hizo famoso a Enzo Salas

La provincia
Maximiliano Benítez destacó los avances del MDP en defensa de los Derechos Humanos

Maximiliano Benítez destacó los avances del MDP en defensa de los Derechos Humanos

Paraná: mejoraron la iluminación del Parque Industrial

Paraná: mejoraron la iluminación del Parque Industrial

Concordia: hallan larvas de aedes aegypti en el cementerio

Concordia: hallan larvas de aedes aegypti en el cementerio

Victoria implementará el sistema de fotomultas móviles

Victoria implementará el sistema de fotomultas móviles

Turismo emisivo: ni la suba del dólar frena el boom de los viajes al exterior

Turismo emisivo: ni la suba del dólar frena el boom de los viajes al exterior

Dejanos tu comentario