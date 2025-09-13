Gobierno denuncia a la UBA por repudiar el veto

El Gobierno denunciará a las autoridades de la UBA por usar su web oficial para repudiar el veto, en un ataque a la autonomía universitaria

Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, la Universidad de Buenos Aires (UBA) se pronunció en su página web, lo que causó la furia del Gobierno libertario que decidió denunciar a las autoridades de la alta casa de estudios.

El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia formal contra las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) . La medida responde a que el sitio web oficial de la institución fue modificado para redirigir a una página llamada "No al veto" , la cual critica la decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario .

Esta acción del Poder Ejecutivo se considera un ataque a la autonomía de la universidad. Por su parte, los gremios de docentes y no docentes han respondido convocando a un paro y una movilización en rechazo a la situación, mientras que la oposición se prepara para convocar al próximo miércoles para discutir el recurso presidencial.

Cabe señalar que, a través de sus redes sociales, el Ministerio de Capital Humano lanzó un comunicado donde expresa su próxima acción contra la UBA. El mismo expresa lo siguiente: "El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, informa que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al impedir que el alumnado de la casa de altos estudios acceda al sitio oficial www.uba.ar y bloquear ese acceso por una página con contenido de carácter político partidario. Asimismo, exige el cese inmediato de esa maniobra".

Y agregó: "Además, el Ministerio solicitará la investigación de quienes ordenaron crear el subdominio NO AL VETO, a fin de determinar las responsabilidades administrativas y legales correspondientes". Y continuó: "Las universidades nacionales deben garantizar el normal funcionamiento institucional y la igualdad de acceso a la información académica y administrativa. La manipulación de los canales oficiales de comunicación y la utilización de recursos públicos con fines partidarios configuran una violación a estos principios, además de comprometer la transparencia que debe regir en la gestión de las universidades".

"El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la transparencia institucional y la defensa de los derechos de los estudiantes en todo el sistema universitario nacional, al tiempo que respeta el derecho a huelga dentro del marco de la ley", concluye el escrito.

Situación Crítica

Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Interuniversitario Nacional, en conferencia de prensa conjunta, habían advertido sobre la gravedad de la situación presupuestaria. Participaron el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, el presidente del CIN, Oscar Alpa, y el vicepresidente del mismo organismo, Franco Bartolacci. Allí, la UBA anunció un plan de emergencia de restricción de gastos operativos para poder terminar el año, y una nueva Marcha Federal Universitaria para el día que la Cámara de Diputados discuta el veto presidencial.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, expresó: “Desde la prórroga del presupuesto 2023, situación que se repite en el presente ejercicio, las Universidades Nacionales de nuestro país vienen atravesando una situación crítica y cada vez más incierta. La falta de una ley, genera un vacío normativo por el cual las universidades nacionales desconocen su presupuesto anual y se torna imposible el planeamiento correcto y eficiente de sus múltiples actividades académicas, de investigación, salud y extensión”.

En ese marco, advirtió que: “Con la falta de actualización de gastos de funcionamiento, vamos a empezar con un plan de restricción de gastos operativos. La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año”. Y agregó: “Que quede claro: cuando hablamos de crisis en las universidades públicas, hablamos de investigación científica sin recursos, de desarrollo tecnológico estancado, de salud pública que no puede curar, de producción que se resiente, de innovación que nunca llega, de miles de estudiantes que se quedan sin posibilidades de un porvenir mejor”.

Por su parte, el presidente del CIN, Oscar Alpa, manifestó que: “El país atraviesa una situación gravísima: desde hace dos años no tiene presupuesto nacional y para las universidades públicas la situación es extrema también porque es a partir del presupuesto que se financia el sistema, la autarquía y la autonomía universitaria”.

Finalmente, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, expresó: “Estamos realmente muy preocupados por la situación que atravesamos. Teníamos la esperanza de que el presidente de la Nación pudiera, en este contexto tan delicado del país, recapacitar y promulgar una ley razonable y responsable que solucionara los problemas urgentes que atraviesa el sistema universitario argentino. Eso no sucedió y necesitamos, con urgencia, que el Congreso de la Nación pueda sostener esta ley y vetar ese veto”.