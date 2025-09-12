Facundo Jones Huala seguirá detenido hasta diciembre

El líder mapuche´, Facundo Jones Huala, enfrenta cargos vinculados a declaraciones que derivaron en una denuncia del Ministerio de Seguridad.

La Justicia Federal resolvió extender la prisión preventiva del líder mapuche Facundo Jones Huala , quien permanecerá en la cárcel de Rawson mientras avanza la investigación en su contra. La causa fue declarada “caso complejo”, lo que habilita a la Fiscalía a continuar con la investigación durante un plazo de hasta dos años.

Según informó Diario Jornada, la medida de detención fue dispuesta por el juez subrogante Gustavo Zapata, a pedido de la fiscal Ángela Pagano Mata y la causa fue declarada “caso complejo”, lo que habilita a la Fiscalía a continuar con la investigación durante un plazo de hasta dos años.

Por su lado, la defensa a cargo de la Gremial de Abogados, anunció que apelará la resolución y cuestionó la imparcialidad del Fuero Federal.

El líder mapuche fue detenido y arrestado en junio pasado en El Bolsón y enfrenta cargos vinculados a declaraciones realizadas en febrero, durante la presentación de su libro de poesías, que derivaron en una denuncia del Ministerio de Seguridad por intimidación pública, incitación a la violencia, apología del crimen y asociación ilícita.