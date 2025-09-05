El Gordo Dan se cruzó con Guillermo Francos por el tuit sobre Luis Juez

Guillermo Francos repudió el tuit de Daniel Parisini El Gordo Dan contra Luis Juez. El tuitero arremetió con más posteos contra el senador y el Jefe de Gabinete

Guillermo Francos repudió el tuit de Daniel Parisini "El Gordo Dan" contra Luis Juez. El tuitero arremetió con otros posteos contra el senador y el Jefe de Gabinete.

Tras la caída del veto a la ley de emergencia en discapacidad, el tuitero libertario Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, arremetió contra el senador Luis Juez con un ofensivo mensaje que involucraba a su hija discapacitada.

"Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar, repudiable, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma que se expresa, ni el fondo de la cuestión", sostuvo el jefe de Gabinete Guillermo Francos en TN, a la vez que agregó que no pudo hablar con Javier Milei aún sobre el tema porque el mandatario se encuentra de viaje en Estados Unidos.

Segundos, Parisini, conductor del canal de streaming oficialista Carajo y miembro de las Fuerzas del Cielo, la agrupación que encabeza Santiago Caputo, reescribió el comentario con otras palabras igualmente ofensivas y le dedicó otro mensaje a Guillermo Francos destacando su paso por el gobierno kirchnerista.

El jefe de Gabinete sostuvo que el influencer libertario "no forma parte del Gobierno" y que no sabe si alguien controla lo que escribe en las redes sociales. "Él es una persona independiente y expresa posiciones independiente", remarcó.

"Es una persona que se desubicó y que el partido La Libertad Avanza no comparte", sostuvo Francos, quien además apuntó que "el Presidente seguramente estará en contra del tuit".

Al mismo tiempo, Francos indicó que se puso en contacto con Juez. "Lo llamé hace un rato, no se puede considerar la forma en que se expresó este señor. No hay disculpas para esto", subrayó.

Embed Alarmante enfrentamiento público entre Dan Parisini, el jefe de Propaganda, Agitación y Contrapropaganda del gobierno de Milei, y el jefe de Gabinete del mismo Javier Milei. Nunca visto nada igual, es dentro del mismo régimen. pic.twitter.com/mJsjIGym6t — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) September 5, 2025

El Gordo Dan redobló la ofensa

Después de borrar el tuit de la polémica, el "Gordo" Dan volvió a publicar un mensaje ofensivo contra el senador Juez luego del voto del cordobés a favor de la Ley de Emergencia en Discapacidad y en contra del veto presidencial.

En su seguidilla de dos mensajes, primero posteó: "Están quebrando al país y condenando a la MISERIA a las generaciones futuras de la Argentina ADREDE pero un gordo tuitea muy fuerte"..

En tanto, en un tercer mensaje, afirmó: "Del señor Guillermo Francos no voy a decir nada porque antepongo la Sagrada Causa Argentina ante todo. Lo perdono".

Pese a esa afirmación, en otra publicación, volvió a mencionar al Jefe de Gabinete. "Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido DE FRENTE, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández", escribió.