River derrota a Estudiantes de La Plata en un cuarto de hora letal

River Plate se impone por 2 a 0 en su visita al León. Giuliano Galoppo e Ignacio Fernández convirtieron los tantos del Millonario, que lidera la Zona B.

13 de septiembre 2025 · 19:00hs
River juega de visitante en La Plata.

Prensa River.

River Plate derrota 2 a 0 a Estudiantes de La Plata en el estadio Jorge Luis Hirschi, conocido popularmente como Uno, en un partido válido por un duelo interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo fueron letales en el primer cuarto de hora. Giuliano Galoppo, en una acción de balón detenido, abrió el marcador a los 6 minutos. MIentras que Ignacio Fernández estiró cifras a los 13' en una jugada que fue convalidada a través del VAR.

El conjunto del barrio porteño de Núñez juega en inferioridad numérica desde los 39 minutos por la expulsión de Lucas Martínez Quarta. El defensor recibió la segunda amonestación en la noche tras protagonizar una infracción a José Sosa.

En la segunda mitad un blooper protagonizado por Franco Armani desencadenó en el descuento del León. Sin embargo la jugada fue invalidada por el árbitro Nicolás Ramírez, dado que el balón impactó en la mano del mediocampista Cristian Medina.

Con la victoria parcial, el Millonario recupera su condición de líder de la Zona B. Había resignado el número 1 de la tabla de manera transitoria tras la victoria que edificó el viernes Deportivo Riestra como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, por 2 a 0.

¡ALINEACIÓN DE ESTUDIANTES!

Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez (18' Núñez), Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Tiago Palacios (46' Carrillo), Mikel Amondarain (46' Medina), Santiago Ascacibar, Alexis Castro (46' Cetré); José Sosa y Facundo Farias. DT: Eduardo Domínguez.

¡FORMACIÓN DE RIVER PLATE!

Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Nacho Fernández (46' Galarza Fonda), Enzo Pérez, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Sebastián Driussi (46' Castaño) y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Goles: 6' Galoppo; 13' Fernández.

Expulsado: 39' Martínez Quarta (R)

