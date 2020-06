Ginés González García: "Yo también estoy cansado de la cuarentena"

“En la provincia de Entre Ríos, por lo que veo, por lo que me informa el Gobernador, y los resultados, la población entrerriana ha entendido que hay una parte de responsabilidad individual y lo han hecho muy bien. Lo que puedo decir es elogioso. Ustedes tienen circunstancias distintas a las que tenemos en Amba”, indicó este mediodía el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García quien hoy visita Entre Ríos.

Ginés González se manifestó satisfecho con la situación epidemiológica de la provincia y la organización de los equipos de salud de COES. "Entre Ríos ha ganado 35% en camas, 30% en recursos críticos", expresó.

El informe provincial en relación al Coronavirus Covid-19 lo dio este martes el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien hoy recibió al ministro de Salud. Estuvo presente además la ministra de Salud, Sonia Velázquez.

"Estamos en un momento importante. Hemos transitado esta pandemia mundial y Argentina es un ejemplo. La situación hoy es diferente y Entre Ríos es uno de los lugares que está mejor desde el punto de vista epidemiológico. Están pasando episodios donde gente va a lugares donde hay circulación comunitaria del virus, viene y no cumple con los cuidados", expresó.

“Hay una etapa que estamos transitando que no podemos aflojar en el cuidado en la que no podemos perder lo que hemos ganado”

"La provincia de Entre Ríos ha ganado en la extraordinaria expansión de los servicios de salud. Tienen un 35% más de camas disponibles y un 33% de recursos críticos. Tienen una organización espectacular el COES es un ejemplo para el país y eso es un patrimonio de los entrerrianos", elogió.

"El tiempo que le hemos ganado a la epidemia significó un tiempo de preparación y organización y estructura", acotó.

En otro tramo de su exposición Ginés adelantó: "Vamos a reforzar puntos que quedarían para la provincia como vehículos y respiradores"

"Estoy muy contento del trabajo desarrollado y de cómo se encuentra epidemiológicamente la provincia. Debo felicitarlos".

Reuniones sociales

El ministro Gines destacó que, cuando se tiene circulación comunitaria aumentan los casos. En ese sentido ejemplificó con lo ocurrido en la provincia en los últimos días en que se registró un aumento de casos que posicionó a Entre Ríos con 91 positivos. “Son son episódicos. Es gente que, por alguna razón, transporta el virus desde lugares de circulación, y lo transmite, sobre todo si no observan las reglas de juego, que son evitar las reuniones sociales que han sido la causa de la expansión en Colón o Ibicuy. A mi no me parece una situación de alerta o de mucha preocupación, pero exige dedicación".

En tanto habló del aislamiento obligatorio: “Yo los entiendo. La gente está cansada. Yo también estoy cansado de tanto tiempo de no ver a mis hijas y a mi nieto, pero entendamos que no podemos tirar por la borda todo lo que vinimos haciendo bien”.

Aumento de casos en Entre Ríos

“Hemos tenido un incremento de casos importante en las últimas semanas, fundamentalmente porque estamos muy cercanos a AMBA donde se dan el 95% de los casos totales del país. Y también, si uno analiza el mapa donde se han producido los casos, específicamente tienen que ver con el corredor de la ruta 14. Para esto tomamos medidas de control muy fuertes, convirtiéndola en una ruta segura, de control sanitario, trabajando articuladamente con los intendentes de cada localidad y desarrollando un trabajo epidemiológico intensivo en localidades en que se produjeron contagios, a fin de establecer los nexos que nos posibiliten tener el virus en circulación comunitaria”, refirió el gobernador Gustavo Bordet, respecto a los 91 casos positivos de Covid-19.

“Ha sido un trabajo intenso y hemos contado con el apoyo del ministerio de Salud de la Nación y de los equipos municipales. “Hoy tenemos una situación que, si bien nos preocupa, es una situación que está controlada y que nos está insumiendo un arduo trabajo de campo para poder tener la menor expansión del virus en la provincia”, agregó.

Sin habilitaciones

“Hemos tomado otras medidas como restringir las habilitaciones que teníamos previstas, entendiendo que la actividad económica debe seguir su curso pero preservando la salud de la población.

“No hemos retrocedido en ninguna de las actividades que hasta el momento han sido habilitadas y esto continuará así, salvo que varíe la situación epidemiológica en las próximas horas”, señaló el gobernador a la vez que reforzó que no están habilitadas las reuniones sociales, ni los deportes colectivos, ni los cultos religiosos. “Para esto hay que esperar un poco más porque queremos evitar que circule en forma masiva el virus. Estamos evaluándolo diaria y permanentemente, según el mapa epidemiológico de la provincia, y se irán tomando las medidas pertinentes”.

Por último agradeció al ministro de Salud por los aportes que ha recibido la provincia en insumos y equipamiento pero también por el acompañamiento logístico para afrontar los riesgos de la pandemia. “Hoy más que nunca tenemos que reforzar las medidas de control y cuidado porque es la época de la pandemia en que no podemos aflojar las medidas de cuidado. Por eso apelo a los entrerrianos y entrerrianas para que, independientemente de las disposiciones y controles, sigan cumpliendo las medidas de autocuidado”.