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Fuerte suba del combustible pone en riesgo el abastecimiento en todo el país

Según estimaciones del sector, cada aumento del 10% en el combustible impacta directamente en al menos un 3,5% de los costos operativos del transporte.

26 de marzo 2026 · 16:57hs
Fuerte suba del combustible pone en riesgo el abastecimiento en todo el país

Fuerte suba del combustible pone en riesgo el abastecimiento en todo el país

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas advirtió que el fuerte aumento en los precios del combustible podría afectar seriamente la cadena de suministro en Argentina, en un contexto de subas aceleradas y costos operativos en niveles críticos.

Según datos de la entidad, desde comienzos de marzo el gasoil y las naftas registraron incrementos de entre el 20% y el 25%, con subas que en algunos casos se replicaron varias veces en pocas semanas. Actualmente, el litro de gasoil grado 2 —el más utilizado por el transporte de cargas— ya supera los $2100, y todo indica que marzo cerrará con el mayor aumento mensual de los últimos dos años.

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Un costo histórico en dólares

Desde FADEEAC señalaron que, medido en moneda estadounidense, el precio del gasoil en Argentina alcanzó al menos los US$ 1,50 por litro, posicionándose entre los valores más altos de la última década y por encima de otros países de la región.

El presidente de la entidad, Cristian Sanz, expresó su preocupación por el impacto en el sector: “La desproporcionada escalada del precio del gasoil es hoy la principal preocupación entre las más de 6.500 pymes que representamos. El combustible ya representa un tercio de nuestra estructura de costos”.

Además, destacó la velocidad de los aumentos: mientras que en todo 2025 el gasoil subió un 45% —por encima de la inflación anual del 31,5%—, en apenas 20 días de marzo de 2026 los incrementos ya superaron un tercio de esa cifra.

Riesgo para la operación y el empleo

El titular de FADEEAC fue contundente al advertir sobre las consecuencias si no se actualizan las tarifas del transporte: “Muchas empresas se verán obligadas a dejar de operar”. En ese sentido, recordó que el transporte de cargas moviliza más del 90% de la economía del país y genera cerca del 4% del empleo nacional.

Impacto internacional y factores locales

El informe también vincula la suba de los combustibles con el contexto global. El precio del barril de Brent —referencia internacional— pasó de US$ 65 a más de US$ 100 en apenas tres semanas, impulsado por tensiones en Medio Oriente.

Sin embargo, desde la federación remarcaron que el escenario local agrava la situación debido a la falta de mecanismos que permitan amortiguar el impacto de los precios internacionales, pese al crecimiento de la producción nacional de petróleo, especialmente en Vaca Muerta.

Según estimaciones del sector, cada aumento del 10% en el gasoil impacta directamente en al menos un 3,5% de los costos operativos del transporte de media y larga distancia.

Advertencia final

“Si las tarifas no se adecuan, el sector no podrá seguir operando. No es una amenaza, es una imposibilidad fáctica”, concluyó Sanz, quien advirtió que el desabastecimiento podría convertirse en una consecuencia concreta si no se adoptan medidas urgentes.

combustible abastecimiento Camiones
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