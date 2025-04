Fuerte crítica de la oposición a la titular del FMI por instar a votar por el oficialismo

Kristalina Georgieva, del FMI ponderó el rumbo del Gobierno y pidió que “la voluntad de cambio no se descarrile”. Críticas de la oposición

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva, habló este jueves de la importancia de que “la voluntad de cambio no se descarrile” y, en referencia directa a las próximas elecciones, lanzó: “Le pediría a la Argentina que mantenga el rumbo”.

Fue en el marco de nuevos elogios que el FMI brindó sobre el programa económico de Javier Milei, en cuyo marco hizo referencia a la crisis global, pero también a los desafíos a nivel interno. Señaló la titular del Fondo que “el país va a elecciones en octubre. Es muy importante que la voluntad de cambio no se descarrile. Hasta ahora, no vemos que ese riesgo se materialice. Pero yo le pediría a la Argentina que mantenga el rumbo”.

La oposición no tardó en reaccionar. El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, acusó a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional de “conducir la estrategia política-electoral” de La Libertad Avanza de cara a las elecciones de medio término del próximo 26 de octubre.

A través de X, el santafesino posteó el recorte audiovisual en donde Georgieva manifestó: "Es importante que la voluntad de cambio no se descarrile. Le pediría a la Argentina que mantenga el rumbo". Además, sugirió que “el país va a elecciones en octubre. Es muy importante que la voluntad de cambio no se descarrile. Hasta ahora, no vemos que ese riesgo se materialice”.

Javier Milei FMI.jpg

Luego, Martínez consideró: “Adiós a la soberanía política y la independencia económica”. Antes había señalado que “el FMI no solamente define la política económica de Argentina, sino que lisa y llanamente conduce la estrategia política-electoral llamando a votar por Milei”.

Martínez no fue el único. Desde Unión por la Patria también reaccionó el diputado Hugo Yasky, quien sostuvo que “el nivel de injerencia del FMI en nuestro país cruza el límite de lo obsceno. Ahora Giorgeva asume la jefatura de campaña de LLA. Como siempre, la culpa no es del chancho sino del que le da de comer”.

El Partido Justicialista repudió también “la intromisión electoral de la directora del FMI”, quien en conferencia de prensa pidió votar a los candidatos de Milei en las próximas elecciones. “A los argentinos nos costó demasiado conseguir la libertad de votar como para someter la decisión a un organismo extranjero que nada tiene que decir sobre la voluntad del pueblo argentino. Estas declaraciones confirman además lo que señalamos desde un primer momento: se trata de otro préstamo político, similar al otorgado a Mauricio Macri en 2018”, expresó el PJ, publicó Parlamentario.

Por su parte, la diputada Lorena Pokoik se preguntó: “¿Soberanía o tutela del FMI?”. Y agregó: “Sí, el FMI no solo nos endeuda: ahora también nos dice a quién elegir. Este nivel de injerencia es escandaloso. No solo por lo que representa para la democracia argentina, sino porque desnuda la naturaleza real del acuerdo con el Fondo: no es solo económico, es político. Pretenden condicionar nuestro voto, definir nuestro futuro, decidir por nosotros”.

“El FMI no es neutral. Es parte de un proyecto de entrega que nos endeuda, nos empobrece y ahora, sin pudor, nos señala qué rumbo político debemos tomar. Pero este pueblo ya demostró que no se rinde”, advirtió Pokoik, que reclamó que “hoy más que nunca, defendamos nuestra soberanía. La democracia no se negocia”.