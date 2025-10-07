Fred Machado habló por primera vez y reveló que aportó dinero a la campaña de Espert

El empresario Fred Machado, investigado por vínculos con el narcotráfico, reveló que aportó dinero a la campaña de José Luis Espert en 2019.

El empresario Federico "Fred" Machado, investigado por sus vínculos con el narcotráfico, rompió el silencio y mencionó a la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine en su versión de los hechos que lo relacionan con José Luis Espert.

El apuntado contó que conoció a Espert "de casualidad" en el año 2019, y lo sedujo su línea política por lo que decidió aportar a la campaña presidencial del espacio Avanza Libertad, aunque aclaró que no fue un pedido directo del actual libertario. “¿No me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?”, recordó en declaraciones a Radio Rivadavia sobre el pedido del legislador en aquel entonces.

"Espert no me pidió plata. No me pidió un monto, me pidió ayuda", contó, y sumó: "Me dijo ‘te necesito, tampoco es mucho’. Estaba presentando un libro en esa época y le dije que estaba por comprar un avión chico, todo legal. Le financié los gastos que necesitaba para moverse".

Asimismo, contó que en un encuentro que se celebró en la casa de Luis Rosales, quien fuera vicepresidente del espacio que llevaba a Espert a la cabeza, con la presencia del ex consultor político estadounidense Dick Morris, fue donde se topó por primera vez con Lemoine que protagonizaría una publicidad.

Fred Machado habló de su vínculo con Espert

“En junio me mandan a buscar a Inglaterra, que querían elegir la vicepresidenta. Vuelvo a la Argentina, y me empiezan a presentar a los candidatos”, contó, y sumó: “Me dicen que vamos a hacer una reunión en lo de Rosales para planear la estrategia y Rosales muy amigo de Dick Morris, que asesora hace 40 años a Clinton, y que le pagaría el pasaje”.

Por su parte, contó que aportó 150 mil dólares en conceptos de comidas y viáticos, y aseguró que Dick Morris planificaba por esos tiempos una publicidad con Lilia Lemoine como protagonista. “Me llamó mucho la atención que estaba planificando la publicidad, que era una chica que representaba la República que rompía las rejas del Estado. La ponían a Lilia, que abría las rejas y decía que estaba acosada por el Estado y que la libertad la estaba liberando", detalló.

Pese a los giros de dinero, Machado intentó dejar en claro que no le financiaba la campaña a Espert sino que brindaba aportes mínimos. “No era que yo le pagaba la carrera a Espert, éramos tres tipos, no había estructura. Mi asistencia era mínima”, manifestó.

José Luis Espert Paquete fiscal Diputados.jpg

Detalles del financiamiento y acusaciones de narcotráfico

En otro pasaje de la entrevista con el programa Esta Mañana, el empresario contó que les transmitió a Espert los pormenores sobre un proyecto minero que llevaba adelante en una comunidad de Guatemala, y que contrató al economista en la tarea de “asesoría” por 200 mil dólares declarados por contrato.

"No eran 34 millones de dólares como dice Grabois", rechazó respecto de las acusaciones del dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y sumó: "Los 200.000 dólares es porque le cuento a Espert que tenía ese proyecto, me dice que hacía asesorías, y le digo que podíamos firmar un acuerdo de asesoría. Hicimos un contrato firmado".

Tras las acusaciones de narcotráfico y la posibilidad de que la justicia de Estados Unidos avance en su extradición, el empresarios negó las denuncias y aseguró que el diputado de La Libertad Avanza garantizó que creía en su inocencia. “Llego a Guatemala de casualidad, nunca conocí narcos. Me investigan porque tenía una empresa vinculada a la aviación y fideicomisos, que usaba para comprar y vender aviones”, aseveró.

“La acusación dice que aviones registrados a nombre de un trust que manejaba fueron usados por otros para el tráfico, pero no hay pruebas de que yo participara en delitos”, se justificó, y sumó: ”Nunca me drogué, nunca transporté drogas. Nunca nadie vino a proponerme nada ilegal”.

Durante la extensa entrevista, Machado contó que en 2020, Espert volvió a comunicarse para retomar la asesoría luego haber efectuado la transferencia de de 200 mil dólares, y volvió a comunicarse por última vez en 2021. “Llego a Argentina, lo voy a ver, no hay ninguna alerta ni nada, porque no había acusaciones, la prensa en Guatemala explota, y esto es un Deja Vu de lo que pasó allá”, remarcó.

Lilia Lemoine terraplanista ciencia.jpg Lemoine fue mencionada por Machado.

El empresario reveló además que luego de detallarle los episodios, el excandidato de LLA reveló que confiaba en su relato, y que aquella oportunidad fue la última vez que lo vio. “Ahí me dice algo que no sé como interpretar: no sé si me dijo ‘con vos me inmolo’ o ‘por vos me inmolan’”, remarcó.

Por último, marcó los errores de Espert en su declaración y confesó haber viajado en dos oportunidades aunque sostuvo que no lleva la cuenta de los viajes en el avión que utilizó Espert en campaña.

“La cagada de Espert fue haberme negado, no haberme reconocido y decir ‘me dio una mano’, pero acá están los hechos“, afirmó al tiempo que sostuvo que su capital lo hizo “trabajando”. “La aviación es una industria de capital intenso, empezás vendiendo un avión chico, después uno más grande y cuando te querés acordar estás vendiendo un jet", argumentó, y concluyó: “En la economía más grande del mundo, tener un avión privado es como tener una bicicleta, quizás acá en Argentina no lo entiende”.