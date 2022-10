Filtran mensajes románticos entre El Presto y Brenda Uliarte

Los sugestivos mensajes, si efectivamente fueron intercambiados entre ambos, revelan una relación sexoafectiva entre Uliarte y Prestofelippo y algunos planes para reencontrarse nuevamente. Los audios que publicó este miércoles por la tarde el portal Infobae expresan:

— Uliarte: Pensé que ibas a ser un poquito malito, que no ibas a ser así de dulce y de tierno. No te tenia así, estoy conociendo otra faceta de El Presto y me agrada

— El Presto: Estoy en capital hasta el martes al mediodía. Podríamos vernos mañana a la tarde o el domingo a la noche (...) Yo también y me gustó mucho la noche que pasamos. ¿Vos la pasaste lindo?

La novedad pasaría simplemente como dato de color sino fuera porque El Presto tiene dos causas judiciales en su contra por instigación a la violencia contra dirigentes políticos. Por el momento sólo se conocieron intercambios amorosos entre Uliarte y el entrerriano, aunque la investigación buscará profundizar en el vínculo para saber si surge algún elemento más de interés para la causa del atentado.

Atentado Cristina Sabagt Uliarte Copitos.jpg

En una de sus problemas con la Justicia, El Presto afrontará un juicio en Paraná tras ser denunciado penalmente por el intendente local Adán Bahl, a quien el youtuber pidió "prenderle fuego la casa con la familia adentro".

LEER MÁS: El Presto irá a juicio por amenazas al intendente Bahl

El agitador libertario también se ha expresado en favor de la muerte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando en septiembre de 2020, escribió en Twitter: “Vos no vas a salir viva de este estallido social (...) Te queda poco tiempo”, acompañando el posteo con una foto de la ex Jefa de Estado.

twitter presto cristina.jpg

Además, tiene una condena firme a 30 días de prisión efectiva por hostigar y discriminar a la primera dama Fabiola Yáñez a través de sus redes sociales. La Cámara Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires confirmó en agosto la sentencia que lo condenó a 30 días de prisión (que cumpliría domiciliaria por "cuestiones de salud", usar una tobillera electrónica y realizar un curso en el INADI, llamado “Taller de violencia de género y respeto a las mujeres”. Además, tiene que pagar todas las costas del proceso penal".

LEER MÁS: Confirmaron condena a El Presto por hostigar a Fabiola Yáñez