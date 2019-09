El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, y el titular de la Unión Industrial, Miguel Acevedo, se encontraron ayer en las oficinas del postulante presidencial en la ciudad de Buenos Aires. Fernández le anticipó a Infobae desde España que su prioridad es un acuerdo social con los empresarios, los trabajadores y con el Estado como intermediario.

Una de las preocupaciones del virtual presidente desde que regresó de España es acordar una tregua de 180 días en caso de ganar, un pacto social de un semestre, lapso en el que espera implementar medidas para bajar la inflación y mejorar sueldos para que trabajadores y jubilados recuperen poder adquisitivo. Necesita además que esas mejoras no se trasladen a los precios de alimentos para frenar la carrera entre salarios e inflación.

De eso empezó a conversar con Miguel Acevedo, con quien venía teniendo diálogo telefónico, para no tomarlo de sorpresa en los ejes que planteará en un encuentro que compartirán en Tucumán. También viene charlando al respecto con el jefe de la CGT, Héctor Daer, con quien planifican no una reforma laboral pero sí acuerdos sector por sector que podrían incluir el fin de algunos “privilegios” en ciertos convenios laborales. No hubo fotos en la reunión. Para eso habrá tiempo cuando compartan varias actividades en Tucumán, se indicó desde el equipo de Alberto.

Acevedo ya había estado el fin de semana en Santiago del Estero, en una inauguración de una expo local, donde charló con otro gobernador aliado de Fernández, Gerardo Zamora, y con el economista Martín Redrado, también de aceitado diálogo con el candidato opositor.

Gestión de Manzur

Por su parte, el gobernador Juan Manzur es uno de los pilares en la campaña de Alberto Fernández. Y en silenciosas negociaciones para lo que será el lanzamiento formal de la campaña ya como candidato a presidente (hasta ahora desde que volvió solo dio declaraciones periodísticas) el mandatario organizó una intensa jornada en la que está previsto un acto con maestros y estudiantes, reunión a solas con empresarios y sindicalistas y una comida en la que habrá representantes del Círculo Rojo, incluso muchos de ellos reconocidos antikirchneristas.