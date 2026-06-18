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CGT hará medidas de fuerza sectoriales pero no paro nacional

Seis confederaciones que integran CGT analizaron la situación de la economía y los trabajadores. Decidirán medidas en la próxima reunión del Consejo Directivo

18 de junio 2026 · 10:42hs
Seis confederaciones que integran CGT analizaron la situación de la economía y los trabajadores. Decidirán medidas en la próxima reunión del Consejo Directivo

Seis confederaciones que integran CGT analizaron la situación de la economía y los trabajadores. Decidirán medidas en la próxima reunión del Consejo Directivo
Seis confederaciones que integran CGT analizaron la situación de la economía y los trabajadores. Decidirán medidas en la próxima reunión del Consejo Directivo

Seis confederaciones que integran CGT analizaron la situación de la economía y los trabajadores. Decidirán medidas en la próxima reunión del Consejo Directivo

La Confederación General de Trabajadores (CGT) inició una serie de reuniones para definir paros sectoriales y escalonados, además de asambleas y movilizaciones callejeras, aunque no hubo consenso para concretar otro paro general contra Javier Milei.

En el encuentro, la postura más extrema fue llevar adelante un paro por tiempo indeterminado, planteada por el titular de La Fraternidad, Omar Maturano, aunque esa posibilidad no tuvo mucho consenso entre sus pares.

Ante el cierre por tiempo indeterminado y el atraso salarial en la planta La China que la empresa Granja Tres Arroyos tiene en Concepción del Uruguay, la conducción del Confederación General del Trabajo (CGT) Creará una mesa ampliada. Lo confirmó el triunviro Cristian Jerónimo.

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Sí, en cambio, hubo un acuerdo casi mayoritario en instrumentar una modalidad de protestas por sectores, que se vayan alternando en cada actividad y en su modalidad (asambleas, paros y movilizaciones), con la idea incluso de sumar a otros sectores de la sociedad que están castigados por el actual plan económico.

Según se confirmó será analizada el jueves 25 de este mes por el Consejo Directivo de la CGT.

El encuentro de la CGT fue presidido por el triunvirato (Jorge Sola, del Seguro; Cristian Jerónimo, de empleados del vidrio, y Octavio Argüello, de Camioneros) y contó con la presencia, además de Maturano, Schmid y Brey, de Sergio Palazzo (bancarios), Hugo Benítez (textiles), Pablo Biró (pilotos), Juan Speroni (obreros navales) y Maia Volcovinsky (judiciales), entre otros.

De todas formas, hubo ausencias sugestivas de importantes dirigentes como Gerardo Martínez (UOCRA), quien está regresando de la conferencia de la OIT en Suiza; Andrés Rodríguez (UPCN), Héctor Daer (Sanidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Rodolfo Daer (Alimentación) y Sergio Romero (UDA).

CGT medidas Paro Nacional
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