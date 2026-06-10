Feriados 2026: cuántos fines de semana largos quedan en el año

En 2026 restan seis fines de semana largos distribuidos entre junio y diciembre. El próximo feriado será el homenaje a Martín Miguel Güemes.

Esperan que lleguen más turistas en estas vacaciones de invierno

Bariloche es uno de los destinos en auge en estas vacaciones de invierno

Promediando mitad de año y en la antesala del inicio del invierno, el calendario oficial de feriados indica que aún quedan muchos fines de semana largos para disfrutar de una escapada en Argentina y aprovechar unos días de descanso.

En 2026 restan seis fines de semana largos distribuidos entre junio y diciembre, incluyendo dos períodos de cuatro días consecutivos que aparecen entre los más extensos del calendario.

Edgardo Kueider comenzó a ser juzgado en Paraguay por presunta tentativa de contrabando de dólares

piden cambiar fecha vacaciones de invierno1.jpg

El próximo llegará entre el 13 y el 15 de junio, gracias al feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Será el primero de una serie de descansos que se extenderán durante el segundo semestre.

Uno de los más esperados será el de julio, cuando el Día de la Independencia dará lugar a un fin de semana largo de cuatro jornadas consecutivas entre el 9 y el 12 de ese mes.

También habrá oportunidades para viajar durante agosto, octubre y noviembre, mientras que diciembre cerrará el año con otro descanso extendido de cuatro días.

3 f2 Gentileza Termas del Guaychú.jpg Las termas seguirán siendo el principal atractivo de estas vacaciones de invierno.

Los fines de semana largos que quedan en 2026

13, 14 y 15 de junio (Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes).

9, 10, 11 y 12 de julio (Día de la Independencia).

15, 16 y 17 de agosto (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín).

10, 11 y 12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural).

21, 22 y 23 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional).

5, 6, 7 y 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de María).

Los períodos más extensos que quedan en el año serán los de julio y diciembre, ambos con cuatro días consecutivos de descanso.