Este jueves a partir de las 18, familiares de víctimas del fentanilo marcharán hacia el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, pidiendo Justicia.

Familiares de víctimas del fentanilo se movilizarán en el Monumento a la Bandera

Rosario se prepara para su primera movilización de familiares y allegados de víctimas de fentanilo contaminado , en el marco de una causa judicial que investiga el envenenamiento de al menos 124 personas en el país. El "Encuentro Nacional de Familias Víctimas de Fentanilo Contaminado" tendrá lugar el próximo jueves, a las 18, en el Monumento Nacional a la Bandera.

La convocatoria, que nuclea a allegados de unas 30 víctimas de esa ciudad, se extiende a toda la sociedad y a damnificados de otras localidades. La invitación oficial destaca que el encuentro está organizado por “familiares de todo el país, unidos desde el dolor” y busca ser un espacio para “visibilizar esta tragedia y tender puentes de ayuda para todas las familias que lo necesitan”.

Marcha por las "124 vidas inocentes"

Los convocantes manifestaron su “convicción de lucha para encontrar a todos los responsables de este envenenamiento sin precedentes”. En su comunicado, las familias apelaron al respeto, invitando a participar “sin colores políticos, en paz y honrando la memoria de las 124 vidas inocentes que ya no están”.

La cifra de víctimas mencionada coincide con los datos de la causa que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak, en el Juzgado Nº 3 de La Plata, donde se investiga el origen y el recorrido del fentanilo adulterado.

Esta será la primera concentración de este tipo que se realiza en Rosario, replicando las numerosas manifestaciones que se concretaron previamente en La Plata.