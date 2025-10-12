Uno Entre Rios | El País | Fentanilo

Familiares de víctimas del fentanilo se movilizarán en el Monumento a la Bandera

Este jueves a partir de las 18, familiares de víctimas del fentanilo marcharán hacia el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, pidiendo Justicia.

12 de octubre 2025 · 14:13hs
Familiares de víctimas del fentanilo se movilizarán en el Monumento a la Bandera

Familiares de víctimas del fentanilo se movilizarán en el Monumento a la Bandera

Rosario se prepara para su primera movilización de familiares y allegados de víctimas de fentanilo contaminado, en el marco de una causa judicial que investiga el envenenamiento de al menos 124 personas en el país. El "Encuentro Nacional de Familias Víctimas de Fentanilo Contaminado" tendrá lugar el próximo jueves, a las 18, en el Monumento Nacional a la Bandera.

La convocatoria, que nuclea a allegados de unas 30 víctimas de esa ciudad, se extiende a toda la sociedad y a damnificados de otras localidades. La invitación oficial destaca que el encuentro está organizado por “familiares de todo el país, unidos desde el dolor” y busca ser un espacio para “visibilizar esta tragedia y tender puentes de ayuda para todas las familias que lo necesitan”.

Las comisiones investigadoras del Fentanilo contaminado y Caso $LIBRA se vuelven a reunir este martes en la Cámara de Diputados

Fentanilo contaminado y Caso $LIBRA: las comisiones de reúnen este martes

cordoba: mato a su ex pareja, a su exsuegra y secuestro a su hijo de cinco anos

Córdoba: mató a su ex pareja, a su exsuegra y secuestró a su hijo de cinco años

LEER MÁS: Fentanilo contaminado: ya son 124 las muertes investigadas

Marcha por las "124 vidas inocentes"

Los convocantes manifestaron su “convicción de lucha para encontrar a todos los responsables de este envenenamiento sin precedentes”. En su comunicado, las familias apelaron al respeto, invitando a participar “sin colores políticos, en paz y honrando la memoria de las 124 vidas inocentes que ya no están”.

La cifra de víctimas mencionada coincide con los datos de la causa que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak, en el Juzgado Nº 3 de La Plata, donde se investiga el origen y el recorrido del fentanilo adulterado.

Esta será la primera concentración de este tipo que se realiza en Rosario, replicando las numerosas manifestaciones que se concretaron previamente en La Plata.

Fentanilo Rosario Monumento Familiares marcha
Noticias relacionadas
Apuntan a Luis Petri por una conferencia de la Universidad de la Defensa Nacional con Gran Bretaña, una contradicción con el reclamo de soberanía por Malvinas

Denuncian colaboracionismo de Petri con el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña

La Cámara Electoral devolvió el caso de la reimpresión de boletas a la Junta de Buenos Aires para que se dé vista a los partidos y se eviten nulidades.

Reimpresión de boletas: Cámara Electoral devuelve expediente a junta bonaerense

Javier Milei encabezó este sábado mitines en Resistencia, Chaco y en Corrientes junto a Virginia Gallardo. Manifestantes fueron retenidos por un cordón de seguridad.

Javier Milei de campaña en Chaco y Corrientes

La Justicia rechazó que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires.

La Cámara Nacional Electoral permitió que Diego Santilli encabece la boleta de LLA en la provincia de Buenos Aires

Ver comentarios

Lo último

River empata con Sarmiento en el Monumental

River empata con Sarmiento en el Monumental

Patronato pierde en Río Cuarto y se está despidiendo hasta la próxima temporada

Patronato pierde en Río Cuarto y se está despidiendo hasta la próxima temporada

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

Ultimo Momento
River empata con Sarmiento en el Monumental

River empata con Sarmiento en el Monumental

Patronato pierde en Río Cuarto y se está despidiendo hasta la próxima temporada

Patronato pierde en Río Cuarto y se está despidiendo hasta la próxima temporada

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

Con dos expulsados, Independiente Rivadavia empató sin goles ante Godoy Cruz

Con dos expulsados, Independiente Rivadavia empató sin goles ante Godoy Cruz

LPF: amplio dominio de los anfitriones

LPF: amplio dominio de los anfitriones

Policiales
El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

El perfil del acusado de doble femicidio y su detención en Gualeguaychú

Operativo antidrogas en Colón: seis detenidos y múltiples secuestros tras allanamientos simultáneos

Operativo antidrogas en Colón: seis detenidos y múltiples secuestros tras allanamientos simultáneos

Confirman conexión entre el detenido por el doble femicidio de Córdoba y el chofer de transfer desaparecido

Confirman conexión entre el detenido por el doble femicidio de Córdoba y el chofer de transfer desaparecido

Detuvieron en Entre Ríos al hombre acusado de doble femicidio y encontraron a salvo al niño

Detuvieron en Entre Ríos al hombre acusado de doble femicidio y encontraron a salvo al niño

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Ruta 130: un motociclista grave tras chocar contra un camión

Ovación
LPF: amplio dominio de los anfitriones

LPF: amplio dominio de los anfitriones

Con dos expulsados, Independiente Rivadavia empató sin goles ante Godoy Cruz

Con dos expulsados, Independiente Rivadavia empató sin goles ante Godoy Cruz

Aldosivi ganó y sueña con la permanencia

Aldosivi ganó y sueña con la permanencia

TN en Rosario: Chapur volvió a festejar en la Clase 3

TN en Rosario: Chapur volvió a festejar en la Clase 3

Rowing Azul es el nuevo líder del Torneo Oficial de Damas

Rowing Azul es el nuevo líder del Torneo Oficial de Damas

La provincia
Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Bajo la lluvia, volvieron a sonar los tambores del Contrafestejo

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Hondo pesar por el fallecimiento de Jorge Méndez

Estudiantes participaron del taller de Democracia y Boleta Única de Papel

Estudiantes participaron del taller de Democracia y Boleta Única de Papel

Del boliche al rugby: crónica de una vida bien vivida por Sergio Bruzzoni

Del boliche al rugby: crónica de una vida bien vivida por Sergio Bruzzoni

En Concordia buscan repetir las estadísticas de dengue de la última campaña

En Concordia buscan repetir las estadísticas de dengue de la última campaña

Dejanos tu comentario