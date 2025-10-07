Uno Entre Rios | El País | Fentanilo

Fentanilo contaminado y Caso $LIBRA: las comisiones de reúnen este martes

7 de octubre 2025 · 12:24hs
La Cámara de Diputados retoma la actividad legislativa este martes con varios encuentros informativos. Se destacan la reunión del mediodía de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado; y la de la Investigadora sobre la estafa cripto $LIBRA que deberá resolver qué alternativas elegir para la comparecencia de funcionarios del Poder Ejecutivo.

El primer encuentro será el de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico a las 11. Presidido por Mónica Frade de la Coalición Cívica, se van a pasar a la firma cinco proyectos de resolución y declaración con el fin de adherir a al acta de Luján y a la campaña “Ni un pibe, ni una piba menos por la droga”, al Día Mundial sin Tabaco; al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Trafico Ilícito de Drogas; y el repudio a la decisión del Gobierno de cerrar las casas de atención dependientes de la Sedronar.

A las 12, el titular de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán va a exponer en la Comisión Especial de Seguimiento sobre Fentanilo contaminado que preside Mónica Fein. También se volverán a escuchar testimonios de familiares de las víctimas y se pondrán a consideración una serie de informes.

Una hora después, la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas se reunirá en el Senado para poner a consideración del organismo la Cuenta de Inversión 2020. Del mismo modo y tal como se sugirió en la última reunión, se va a tratar el pedido de ampliación auditorías al Plan de Acción Anual. El encuentro será moderado por Miguel Pichetto, titular de la bicameral.

En la Sala 6 del Anexo del Palacio Legislativo, la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados se reunirá a las 14 para abordar la eliminación de la ampliación del Régimen de Zonas Frías y el piso porcentual de subsidio para las provincias patagónicas (Ley 27.637), propuesta en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026. Expondrán ante los vocales, intendentes, funcionarios, defensorías del pueblo y referentes de asociaciones de consumidores, entre otros.

Para la reunión de las 16, las autoridades de la Comisión Investigadora del Caso $LIBRA aún no fueron notificados por la presencia de Hayden Davis, Julián Peh, Charles Hoskinson y Diógenes Casares. Tampoco fueron receptadas las declaraciones testimoniales de Mariano Cuneo Libarona, Demián Reidel, Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli y Sergio Morales.

También, los integrantes de la Comisión Investigadora debatirán sobre la convocatoria de la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei, y pondrán a consideración una moción para solicitarle colaboración a la justicia para dejar efectiva la comparecencia de ella y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

La última reunión será de la Comisión de Cultura a las 17.30 con el objetivo de recibir al secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli; y a Carlos Pirovano, titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, a efectos de exponer sobre: gestión de las plataformas públicas de exhibición digital Cine.ar TV y Cine.ar Play; la retención de fondos con destino específico al Fomento y Producción de Cine y Audiovisual argentino Cine y Artes Audiovisuales; y la no consideración de las resoluciones de la Asamblea Federal del INCAA.

