Fentanilo contaminado y Caso $LIBRA: las comisiones de reúnen este martes

La Cámara de Diputados retoma la actividad legislativa este martes con varios encuentros informativos. Se destacan la reunión del mediodía de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado ; y la de la Investigadora sobre la estafa cripto $LIBRA que deberá resolver qué alternativas elegir para la comparecencia de funcionarios del Poder Ejecutivo.

El primer encuentro será el de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico a las 11. Presidido por Mónica Frade de la Coalición Cívica, se van a pasar a la firma cinco proyectos de resolución y declaración con el fin de adherir a al acta de Luján y a la campaña “Ni un pibe, ni una piba menos por la droga”, al Día Mundial sin Tabaco; al Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Trafico Ilícito de Drogas; y el repudio a la decisión del Gobierno de cerrar las casas de atención dependientes de la Sedronar.

A las 12, el titular de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán va a exponer en la Comisión Especial de Seguimiento sobre Fentanilo contaminado que preside Mónica Fein. También se volverán a escuchar testimonios de familiares de las víctimas y se pondrán a consideración una serie de informes.

HLB Pharma fentanilo Anmat

Una hora después, la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas se reunirá en el Senado para poner a consideración del organismo la Cuenta de Inversión 2020. Del mismo modo y tal como se sugirió en la última reunión, se va a tratar el pedido de ampliación auditorías al Plan de Acción Anual. El encuentro será moderado por Miguel Pichetto, titular de la bicameral.

En la Sala 6 del Anexo del Palacio Legislativo, la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados se reunirá a las 14 para abordar la eliminación de la ampliación del Régimen de Zonas Frías y el piso porcentual de subsidio para las provincias patagónicas (Ley 27.637), propuesta en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026. Expondrán ante los vocales, intendentes, funcionarios, defensorías del pueblo y referentes de asociaciones de consumidores, entre otros.

Estafa Cripto $LIBRA Javier Milei Karina Milei criptogate criptoestafa.jpg

Para la reunión de las 16, las autoridades de la Comisión Investigadora del Caso $LIBRA aún no fueron notificados por la presencia de Hayden Davis, Julián Peh, Charles Hoskinson y Diógenes Casares. Tampoco fueron receptadas las declaraciones testimoniales de Mariano Cuneo Libarona, Demián Reidel, Manuel Terrones Godoy, Mauricio Novelli y Sergio Morales.

También, los integrantes de la Comisión Investigadora debatirán sobre la convocatoria de la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei, y pondrán a consideración una moción para solicitarle colaboración a la justicia para dejar efectiva la comparecencia de ella y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

La última reunión será de la Comisión de Cultura a las 17.30 con el objetivo de recibir al secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli; y a Carlos Pirovano, titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, a efectos de exponer sobre: gestión de las plataformas públicas de exhibición digital Cine.ar TV y Cine.ar Play; la retención de fondos con destino específico al Fomento y Producción de Cine y Audiovisual argentino Cine y Artes Audiovisuales; y la no consideración de las resoluciones de la Asamblea Federal del INCAA.