Falleció el cura José Miguel Padilla, denunciado por abuso sexual

A mediados del año pasado, la jueza de General Pico (La Pampa) María José Gianinetto lo absolvió por el "beneficio de la duda", en un juicio por el delito de abuso sexual agravado en perjuicio de un exseminarista entrerriano. Además, tenía en su contra una investigación penal por otro caso, denunciado en 2021 por un exalumno del colegio de Intendente Alvear.

El juicio

El proceso contra el sacerdote comenzó el 2 de mayo del 2023 y se extendió por una semana, en el que la fiscalía y la querella solicitaron que el acusado sea condenado a 10 años de cárcel. Padilla, párroco de la localidad Intendente Alvear y representante legal del Instituto Nuestra Señora del Lujan, fue denunciado por un joven oriundo de una localidad del noroeste entrerriano, que estuvo siete meses en la congregación de Padilla en 2015, cuando tenía 19 años.

En el juicio declararon de forma remota el Obispo de La Pampa, Raúl Martín; el Obispo auxiliar de La Pampa, Luis Martín; y el ex Obispo de La Plata, Héctor Aguer. También depusieron Gustavo Mariucci, actual Superior de la Fraternidad de Belén; como así también el fraile Luis Ledo, señalado como mano derecha de Padilla.

En su declaración, la víctima señaló que el obispo de La Pampa, el auxiliar y el ahora ex obispo de La Plata estaban al tanto de los abusos de Padilla desde 2016. En una entrevista previa al juicio, la víctima contó a UNO que le envió un mail al Obispo pampeano: "El Obispo (por Raúl Martín) me contesta uno de los mail, invitándome a acercarme a La Pampa. Ahí le mando capturas y documental que acreditaba lo que estaba diciendo. Luego, cuando declara en la Justicia en 2019, niega haberse comunicado conmigo".

Otro de los sacerdotes que según el denunciante conocía la situación fue el Obispo auxiliar Luis Martín. Al igual que su superior, negó conocimiento alguno. "Se negó, con evasivas, a entregar documentación relativa a denuncias, testimonios o documental relativa a Padilla que constara en el archivo del obispado", señaló la Red de Sobrevivientes.

También dijo que le informó la situación al hoy ex Obispo de La Plata, Héctor Aguer. "Cuando me fui de la congregación hago escala en La Plata, ya que debía tomar esa ruta para ir a Santa Elena. Una vez allí me dirijo al obispado de La Plata y pido audiencia con Héctor Aguer. Él me dice que tenía conocimiento de algunas irregularidades y me ofreció dinero para cualquier gasto. También me invitó a ingresar al seminario de La Plata", confió el joven.

“Ingresé en noviembre de 2015 y salí en mayo de 2016. Las situaciones empezaron en Villa La Quebrada, en San Luis, durante un viaje, y después continuaron en La Pampa. Hablo de manoseos, de pedirme que lo penetre. Y llegamos a golpes, maltratos físicos, verbal, sobre todo el último tiempo donde le dije que iba a contar esto. Yo tenía 20 años”, relató el entrerriano.

Acompañamiento

Antes del juicio, el joven entrerriano recibió el respaldo del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; de la actriz Thelma Fardin; de la dirigente de izquierda Romina del Plá, y los jueces Claudio Mazuqui y Carlos Rosanki.

Al conocer la sentencia, la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina expresó su "más enérgico repudio" a la decisión judicial, "contando con pruebas reales y concretas que demuestran la manipulación y abusos cometidos por el clérigo".

Otros hechos de José Miguel Padilla

En tiempos de la dictadura militar, fue capellán del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 141 del Ejército de San Luis entre 1980 y 1983. Más tarde, durante la democracia alfonsinista, adhirió al levantamiento carapintada de 1987, cuando era mano derecha del por entonces obispo de San Luis Juan Rodolfo Laise, juzgado por crímenes de lesa humanidad.

Padilla también ofreció contención y refugio a Oscar Bianchi, quien permaneció en la Iglesia y luego en el seminario que dirigía el cura. Bianchi, profesor de natación de Buenos Aires, fue señalado como autor del abuso y asesinato de Jimena Hernández, una niña de 11 años que murió en 1988 en un colegio católico de Caballito.