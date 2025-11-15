Uno Entre Rios | El País | Ezeiza

Explosión en Ezeiza: 10 preguntas y 10 respuestas tras el desastre en el Polo Industrial

El Municipio de Ezeiza actualizó la información. Hay 8 heridos leves. Iron Mountain entre las afectadas. ¿El humo es tóxico?

15 de noviembre 2025 · 15:13hs
El fuego en Ezeiza está contenido.

El fuego en Ezeiza está contenido.
La imagen área del incendio en Ezeiza que habría comenzando en una empresa química.

La imagen área del incendio en Ezeiza que habría comenzando en una empresa química.

La Municipalidad de Ezeiza emitió un comunicado oficial con la actualización del estado de situación sobre el incendio de grandes proporciones en el Polígono Industrial de Carlos Spegazzini. El informe confirma que la empresa Iron Mountain es una de las afectadas por las llamas y aclara el origen de la densa nube de humo negro.

Aquí, 10 preguntas y 10 respuestas clave según el parte oficial:

1. ¿Dónde y cuándo comenzó el incendio?

La imagen área del incendio en Ezeiza que habría comenzando en una empresa química.

Explosiones en Ezeiza: se incendia el polo industrial y trabajan más de 20 dotaciones de bomberos

César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, declarados culpables del femicidio de Cecilia Strzyzowski.

César Sena y sus padres, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El fuego habría comenzado aproximadamente a las 21 del viernes en la planta de la empresa Logischem, dedicada al almacenamiento y distribución de productos químicos. El municipio aclaró que la empresa "cuenta con planos aprobados y habilitación vigente".

2. ¿Hay víctimas fatales o heridos graves?

No. El comunicado oficial de las 6.15 hs. informa que fueron trasladados 8 personas al Hospital de Ezeiza (2 efectivos policiales y 6 civiles). Afortunadamente, "todos se encuentran fuera de peligro".

3. ¿Qué empresas fueron afectadas?

El incendio se extendió a varias empresas linderas, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón.

4. ¿Cuál es el mayor riesgo en este momento?

El operativo de los cuerpos de Bomberos se centra actualmente en proteger a la empresa Flamia, la cual "almacena productos altamente inflamables", para evitar una mayor propagación.

LEER MÁS: Explosiones en Ezeiza: se incendia el polo industrial y trabajan más de 20 dotaciones de bomberos

5. ¿Corren riesgo Sinteplast o Molinos Cañuelas?

No. El parte oficial indica que empresas como Sinteplast y Molinos Cañuelas, que también manejan materiales inflamables, "se reportan fuera de peligro en este momento".

6. ¿Cuándo van a apagar el fuego?

El operativo está a cargo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Se prevé que las tareas de extinción podrían prolongarse entre 24 y 36 horas más.

7. ¿El aire está contaminado? ¿La nube es tóxica?

Oficialmente, no. El municipio informó que "al momento, no se detectan signos de propagación de contaminación química en el aire". Tampoco se recibieron llamados por síntomas de intoxicación en la población.

8. Si no es químico, ¿por qué la nube de humo es tan negra?

La "densa nube negra visible" es el resultado de la "combustión de neumáticos en la planta de Larroca Minera".

9. ¿Qué calles o autopistas están cortadas?

La Autopista Ezeiza-Cañuelas permanecerá cerrada en ambos sentidos (desde Ezeiza hasta Spegazzini) "hasta nuevo aviso". Se pide evitar la zona para no entorpecer las labores de extinción.ydWFFw

10. ¿Se sabe qué originó la explosión?

Todavía no. Las autoridades informaron que "aún no existen hipótesis firmes sobre el origen del incendio y la detonación".

Ezeiza Iron Mountain Incendio
Noticias relacionadas
El fiscal federal Franco Picardi llamó a indagatoria a Diego Spagnuolo. 

Causa Andis: llaman a indagatoria a Diego Spagnuolo por las supuestas coimas

El Gobierno dividirá la Secretaría de Scioli para darle más poder a Adorni y Santilli.

Cambios en el Gobierno: se divide Turismo y Deportes y lo reparten entre Adorni y Santilli

El dólar oficial bajó $5 en el cierre de la semana. 

El dólar oficial bajó $5 en el cierre de la semana: cuál fue su cotización

desde agosto, se perdieron mas de 13.000 puestos de trabajo

Desde agosto, se perdieron más de 13.000 puestos de trabajo

Ver comentarios

Lo último

Tilcara volvió a quedar a un paso del Top 10 del Regional del Litoral

Tilcara volvió a quedar a un paso del Top 10 del Regional del Litoral

SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

César Sena y sus padres, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

César Sena y sus padres, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Ultimo Momento
Tilcara volvió a quedar a un paso del Top 10 del Regional del Litoral

Tilcara volvió a quedar a un paso del Top 10 del Regional del Litoral

SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

César Sena y sus padres, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

César Sena y sus padres, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Explosión en Ezeiza: 10 preguntas y 10 respuestas tras el desastre en el Polo Industrial

Explosión en Ezeiza: 10 preguntas y 10 respuestas tras el desastre en el Polo Industrial

El Sub 18 de Crespo avanzó a semifinales de la Copa de Oro

El Sub 18 de Crespo avanzó a semifinales de la Copa de Oro

Policiales
Chajarí: colisionaron un colectivo con una moto y una joven perdió la vida

Chajarí: colisionaron un colectivo con una moto y una joven perdió la vida

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Ovación
El Sub 18 de Crespo avanzó a semifinales de la Copa de Oro

El Sub 18 de Crespo avanzó a semifinales de la Copa de Oro

Habrá finalistas en el Torneo Oficial de Damas

Habrá finalistas en el Torneo Oficial de Damas

Sorteo Mundial 2026: fecha, horario, grupos y formato

Sorteo Mundial 2026: fecha, horario, grupos y formato

Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se juegan la permanencia en máxima categoría

Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se juegan la permanencia en máxima categoría

Lanús no se guardó nada y venció a Atlético Tucumán antes de la final de la Sudamericana

Lanús no se guardó nada y venció a Atlético Tucumán antes de la final de la Sudamericana

La provincia
SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

Falleció Gerónimo Marsilli, el bebé de Chajarí que había recibido un trasplante de hígado

Falleció Gerónimo Marsilli, el bebé de Chajarí que había recibido un trasplante de hígado

Taquígrafos: un oficio histórico que aún sostiene la palabra pública

Taquígrafos: un oficio histórico que aún sostiene la palabra pública

Trabajadores gastronómicos: en Entre Ríos entre un 30% y un 40% no está registrado

Trabajadores gastronómicos: en Entre Ríos entre un 30% y un 40% no está registrado

Plan de Arbolado Urbano: la Municipalidad de Paraná realizó una nueva plantación en barrio Cuarteles

Plan de Arbolado Urbano: la Municipalidad de Paraná realizó una nueva plantación en barrio Cuarteles

Dejanos tu comentario