Chajarí: colisionaron un colectivo con una moto y una joven perdió la vida

Un accidente fatal ocurrió este sábado 15 de noviembre a las 5:30 de la mañana en intersección de avenida Belgrano y calle Sarmiento, en Chajarí.

Los vehículos involucrados son un colectivo marca Mercedes Benz, que se trasladaba por avenida Belgrano en dirección oeste - este hacia zona productiva y una motocicleta marca Gilera que circulaba por calle Sarmiento en la cual se trasladaba una joven de 31 años.

Por motivos a determinar, ambos rodados colisionaron en la intersección y como resultado del impacto una joven perdió la vida.

Según los primeros datos recabados por la Policía, la motociclista circulaba sin casco al momento del impacto. Tras el choque, fue trasladada de urgencia al hospital Santa Rosa, donde se confirmó su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Lucrecia Arbelais de 31 años. A raíz del hecho, la Fiscalía dispuso el secuestro de ambos vehículos involucrados para su análisis pericial. También ordenó la realización de test de alcoholemia, la intervención de personal de Criminalística y la práctica de la autopsia correspondiente para determinar las causas del deceso.

Según se indicó, el colectivo era conducido por un hombre de 38 años, transitaba por Avenida Belgrano en dirección hacia las vías, y transportaba a trabajadores de un aserradero provenientes de la ciudad de Concordia.

El personal policial de la Comisaría Nº 1 de Chajarí trabajó en el lugar del siniestro, mientras se aguardaban las pericias para establecer la mecánica del hecho.