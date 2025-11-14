Explosiones en Ezeiza: se incendia el polo industrial y trabajan más de 20 dotaciones de bomberos

Una explosión sobresaltó este viernes a la noche en Ezeiza, dejando en alerta a los habitantes de la zona y generando preocupación en el distrito bonaerense.

Las imágenes de la explosión en Ezeiza son impactantes.

La imagen área del incendio en Ezeiza que habría comenzando en una empresa química.

Una explosión sobresaltó este viernes a la noche en Ezeiza , Buenos Aires, dejando en alerta a los habitantes de la zona y generando preocupación en el distrito bonaerense. El incidente tuvo lugar en el denominado Polo Industrial Spegazzini, donde se ubica la fábrica en cuestión.

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió”, dijo Gastón Granados, el intendente de Ezeiza a C5N.

¡Impactante!



Se registra una fuerte explosión e incendio en una planta química de Ezeiza en Buenos Aires, Argentina



En la zona hay varias personas heridas



RRSS

Luego de producirse el estallido comenzó el fuego intenso: trabajan más de 20 dotaciones de bomberos que acudieron al sitio y desplegaron tareas para intentar controlar las llamas originadas tras el siniestro. Defensa Civil también se encuentra en el lugar.

Algunos heridos por la explosión en Ezeiza

El intendente Granados afirmó en diálogo con TN: “Por el momento hay alguna que otra persona herida, pero no con mayores cuestiones”.

Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande y de un centro médico de Canning, detalló a la misma señal sobre los lesionados: “Estamos recibiendo pacientes, estamos con código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio”. Afirmó que eran alrededor de 20 heridos.

"Hay alguna gente que ha venido de barrios cercanos que se lastimaron con los vidrios de las ventanas, no son solamente los trabajadores”, agregó. “Hasta ahora los que recibimos no representan peligro”, indicó.

Embed ÚLTIMA HORA: Una fuerte explosión seguida de un incendio sacude el Parque Industrial de #Ezeiza, en Buenos Aires, #Argentina.



El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó que el siniestro se originó en la empresa Plásticos Lago, dedicada a la producción de envases para… pic.twitter.com/XiuLnb1Fzc — Radio Visión Manabí (@radiovisionmana) November 15, 2025

Además, a este medio le contaron que también trasladaron lesionados al Hospital Cuenca Alta, en las afueras de la localidad Cañuelas, vecina a Ezeiza, donde ocurre el incidente. Al menos tres pacientes fueron ingresados al hospital de Ezeiza.

“Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos. No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión. Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio. Estamos evacuando a las familias que viven en las inmediaciones”, agregó Granados.