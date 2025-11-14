Uno Entre Rios | El País | Ezeiza

Explosiones en Ezeiza: se incendia el polo industrial y trabajan más de 20 dotaciones de bomberos

Una explosión sobresaltó este viernes a la noche en Ezeiza, dejando en alerta a los habitantes de la zona y generando preocupación en el distrito bonaerense.

14 de noviembre 2025 · 23:26hs
La imagen área del incendio en Ezeiza que habría comenzando en una empresa química.

La imagen área del incendio en Ezeiza que habría comenzando en una empresa química.
La impactante explosión en Ezeiza.

La impactante explosión en Ezeiza.
Las imágenes de la explosión en Ezeiza son impactantes.

Las imágenes de la explosión en Ezeiza son impactantes.

Una explosión sobresaltó este viernes a la noche en Ezeiza, Buenos Aires, dejando en alerta a los habitantes de la zona y generando preocupación en el distrito bonaerense. El incidente tuvo lugar en el denominado Polo Industrial Spegazzini, donde se ubica la fábrica en cuestión.

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió”, dijo Gastón Granados, el intendente de Ezeiza a C5N.

El fiscal federal Franco Picardi llamó a indagatoria a Diego Spagnuolo. 

Causa Andis: llaman a indagatoria a Diego Spagnuolo por las supuestas coimas

El Gobierno dividirá la Secretaría de Scioli para darle más poder a Adorni y Santilli.

Cambios en el Gobierno: se divide Turismo y Deportes y lo reparten entre Adorni y Santilli

Embed

Luego de producirse el estallido comenzó el fuego intenso: trabajan más de 20 dotaciones de bomberos que acudieron al sitio y desplegaron tareas para intentar controlar las llamas originadas tras el siniestro. Defensa Civil también se encuentra en el lugar.

Algunos heridos por la explosión en Ezeiza

El intendente Granados afirmó en diálogo con TN: “Por el momento hay alguna que otra persona herida, pero no con mayores cuestiones”.

Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande y de un centro médico de Canning, detalló a la misma señal sobre los lesionados: “Estamos recibiendo pacientes, estamos con código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio”. Afirmó que eran alrededor de 20 heridos.

"Hay alguna gente que ha venido de barrios cercanos que se lastimaron con los vidrios de las ventanas, no son solamente los trabajadores”, agregó. “Hasta ahora los que recibimos no representan peligro”, indicó.

Embed

Además, a este medio le contaron que también trasladaron lesionados al Hospital Cuenca Alta, en las afueras de la localidad Cañuelas, vecina a Ezeiza, donde ocurre el incidente. Al menos tres pacientes fueron ingresados al hospital de Ezeiza.

“Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos. No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión. Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio. Estamos evacuando a las familias que viven en las inmediaciones”, agregó Granados.

Ezeiza explosión Buenos Aires
Noticias relacionadas
El dólar oficial bajó $5 en el cierre de la semana. 

El dólar oficial bajó $5 en el cierre de la semana: cuál fue su cotización

desde agosto, se perdieron mas de 13.000 puestos de trabajo

Desde agosto, se perdieron más de 13.000 puestos de trabajo

Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina.

Es oficial: Estados Unidos anunció un amplio acuerdo comercial con la Argentina

un municipio bonaerense designo a una inteligencia artificial como funcionaria

Un municipio bonaerense designó a una Inteligencia Artificial como funcionaria

Ver comentarios

Lo último

Explosiones en Ezeiza: se incendia el polo industrial y trabajan más de 20 dotaciones de bomberos

Explosiones en Ezeiza: se incendia el polo industrial y trabajan más de 20 dotaciones de bomberos

Plan de Arbolado Urbano: la Municipalidad de Paraná realizó una nueva plantación en barrio Cuarteles

Plan de Arbolado Urbano: la Municipalidad de Paraná realizó una nueva plantación en barrio Cuarteles

Lanús no se guardó nada y venció a Atlético Tucumán antes de la final de la Sudamericana

Lanús no se guardó nada y venció a Atlético Tucumán antes de la final de la Sudamericana

Ultimo Momento
Explosiones en Ezeiza: se incendia el polo industrial y trabajan más de 20 dotaciones de bomberos

Explosiones en Ezeiza: se incendia el polo industrial y trabajan más de 20 dotaciones de bomberos

Plan de Arbolado Urbano: la Municipalidad de Paraná realizó una nueva plantación en barrio Cuarteles

Plan de Arbolado Urbano: la Municipalidad de Paraná realizó una nueva plantación en barrio Cuarteles

Lanús no se guardó nada y venció a Atlético Tucumán antes de la final de la Sudamericana

Lanús no se guardó nada y venció a Atlético Tucumán antes de la final de la Sudamericana

Sorteo Mundial 2026: fecha, horario, grupos y formato

Sorteo Mundial 2026: fecha, horario, grupos y formato

Croacia se clasificó al Mundial y Alemania se juega todo en la última fecha

Croacia se clasificó al Mundial y Alemania se juega todo en la última fecha

Policiales
Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Caso Jazmín González: No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera

Caso Jazmín González: "No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera"

Ovación
Lanús no se guardó nada y venció a Atlético Tucumán antes de la final de la Sudamericana

Lanús no se guardó nada y venció a Atlético Tucumán antes de la final de la Sudamericana

Sorteo Mundial 2026: fecha, horario, grupos y formato

Sorteo Mundial 2026: fecha, horario, grupos y formato

Estudiantes de Paraná avanza con su nueva cancha y proyecta el 2026

Estudiantes de Paraná avanza con su nueva cancha y proyecta el 2026

Croacia se clasificó al Mundial y Alemania se juega todo en la última fecha

Croacia se clasificó al Mundial y Alemania se juega todo en la última fecha

La Selección Argentina cerró el año con victoria 2-0 frente a Angola

La Selección Argentina cerró el año con victoria 2-0 frente a Angola

La provincia
Plan de Arbolado Urbano: la Municipalidad de Paraná realizó una nueva plantación en barrio Cuarteles

Plan de Arbolado Urbano: la Municipalidad de Paraná realizó una nueva plantación en barrio Cuarteles

Rogelio Frigerio y Daniel Scioli recorrieron el río Paraná y destacaron el potencial turístico de Entre Ríos

Rogelio Frigerio y Daniel Scioli recorrieron el río Paraná y destacaron el potencial turístico de Entre Ríos

El Papa León XIV recibió al obispo de Gualeguaychú en el Vaticano

El Papa León XIV recibió al obispo de Gualeguaychú en el Vaticano

Alerta amarilla por lluvias y tormentas en el oeste provincial

Alerta amarilla por lluvias y tormentas en el oeste provincial

El séptimo hijo entrerriano que Milei reconoció como ahijado presidencial

El séptimo hijo entrerriano que Milei reconoció como ahijado presidencial

Dejanos tu comentario