Uno Entre Rios | El País | Gobierno

Cambios en el Gobierno: se divide Turismo y Deportes y lo reparten entre Adorni y Santilli

Las primeras dos pasarán a depender de Jefatura de Gabinete, mientras que Interior se quedará con Deportes. Daniel Scioli seguiría en el Gobierno nacional.

14 de noviembre 2025 · 18:44hs
El Gobierno dividirá la Secretaría de Scioli para darle más poder a Adorni y Santilli.

El Gobierno dividirá la Secretaría de Scioli para darle más poder a Adorni y Santilli.

El Gobierno de Javier Milei decidió nuevos cambios en los Ministerios, y habrá una división del Ministerio de Turismo y Deportes, actualmente en manos de Daniel Scioli, y se repartirá entre la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior.

Así lo supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales, que también señalaron que el Renaper y los pasos fronterizos quedarán en el Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli.

El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Entre Ríos y prorrogó la medida por sequía en Río Negro.

El Gobierno declaró la emergencia agropecuaria en Entre Ríos y prorrogó la medida por sequía en Río Negro

El Gobierno dividirá la Secretaría de Scioli para darle más poder a Adorni y Santilli.

Eliminan la Secretaría de Medios y sus funciones pasarán a la órbita de Manuel Adorni

La decisión del Gobierno nacional

De acuerdo al nuevo cambio, Turismo se lo quedará Manuel Adorni dentro de Jefatura de Gabinete, mientras que Deportes será atribución de Santilli.

En tanto, la Secretaría de Ambiente también pasará a manos a Adorni.

En hechos concretos, avanzarán en la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes que encabeza Daniel Scioli y se repartirán las estructuras. Por un lado, Turismo y Ambiente quedará bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, mientras que Deportes será traspasado al Ministerio del Interior como garantía de negociación con las provincias.

Aún no hay definición sobre el futuro del ex-Frente de Todos que, pese a los cambios, tiene garantizada su continuidad en la gestión.

La nueva diagramación surgió de la coordinación de los equipos de ambos funcionarios en reuniones conjuntas, aunque la materialización del decreto se demora debido a que resta que la secretaria general de la Presidencia valide los últimos detalles.

Gobierno Daniel Scioli Javier Milei
Noticias relacionadas
El Ministerio de Desarrollo Humano presentó su Presupuesto 2026 a la Legislatura

El Ministerio de Desarrollo Humano presentó su Presupuesto 2026 a la Legislatura

la historia que dio origen a la fundacion de colonia avellaneda

La historia que dio origen a la fundación de Colonia Avellaneda

el gobierno nacional prepara el llamado a sesiones extraordinarias para tratar las reformas

El gobierno nacional prepara el llamado a sesiones extraordinarias para tratar las reformas

La Secretaría de Trabajo fijó para este mes la reunión donde se debatirá el nuevo piso salarial. El haber mínimo permanece congelado desde agosto en $322.200.

El Gobierno convocó al Consejo del Salario para definir el aumento del sueldo mínimo

Ver comentarios

Lo último

Causa Andis: llaman a indagatoria a Diego Spagnuolo por las supuestas coimas

Causa Andis: llaman a indagatoria a Diego Spagnuolo por las supuestas coimas

Cambios en el Gobierno: se divide Turismo y Deportes y lo reparten entre Adorni y Santilli

Cambios en el Gobierno: se divide Turismo y Deportes y lo reparten entre Adorni y Santilli

Echagüe será el escenario del KO al Límite

Echagüe será el escenario del KO al Límite

Ultimo Momento
Causa Andis: llaman a indagatoria a Diego Spagnuolo por las supuestas coimas

Causa Andis: llaman a indagatoria a Diego Spagnuolo por las supuestas coimas

Cambios en el Gobierno: se divide Turismo y Deportes y lo reparten entre Adorni y Santilli

Cambios en el Gobierno: se divide Turismo y Deportes y lo reparten entre Adorni y Santilli

Echagüe será el escenario del KO al Límite

Echagüe será el escenario del KO al Límite

Agustín Canapino va por la corona en la penúltima en La Pampa

Agustín Canapino va por la corona en la penúltima en La Pampa

El dólar oficial bajó $5 en el cierre de la semana: cuál fue su cotización

El dólar oficial bajó $5 en el cierre de la semana: cuál fue su cotización

Policiales
Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Caso Jazmín González: No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera

Caso Jazmín González: "No tengo dudas que un jurado popular condenará a Yamil Cabrera"

Ovación
La Selección Argentina cerró el año con victoria 2-0 frente a Angola

La Selección Argentina cerró el año con victoria 2-0 frente a Angola

Agustín Canapino va por la corona en la penúltima en La Pampa

Agustín Canapino va por la corona en la penúltima en La Pampa

Echagüe será el escenario del KO al Límite

Echagüe será el escenario del KO al Límite

Se acabó el sueño mundialista: Argentina Sub 17 fue eliminada 5-4 en penales por México

Se acabó el sueño mundialista: Argentina Sub 17 fue eliminada 5-4 en penales por México

Liga Provincial: se abren las llaves de los octavos de final

Liga Provincial: se abren las llaves de los octavos de final

La provincia
El Papa León XIV recibió al obispo de Gualeguaychú en el Vaticano

El Papa León XIV recibió al obispo de Gualeguaychú en el Vaticano

Alerta amarilla por lluvias y tormentas en el oeste provincial

Alerta amarilla por lluvias y tormentas en el oeste provincial

El séptimo hijo entrerriano que Milei reconoció como ahijado presidencial

El séptimo hijo entrerriano que Milei reconoció como ahijado presidencial

Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

Cementerio Municipal de Paraná: la ciudad de los muertos, espejo de la realidad social

La Abadía del Niño Dios: un faro de silencio y trabajo en Victoria

La Abadía del Niño Dios: un faro de silencio y trabajo en Victoria

Dejanos tu comentario