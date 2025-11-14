Plan de Arbolado Urbano: la Municipalidad de Paraná realizó una nueva plantación en barrio Cuarteles

La Municipalidad de Paraná realizó una nueva plantación en barrio Cuarteles. Se emplazaron 55 árboles autóctonos, en el marco del Plan de Arbolado Urbano.

La Municipalidad de Paraná realizó una forestación de especies arbóreas nativas en un predio de barrio Cuarteles ubicado en calles Alvarado, Pirán, Gutiérrez e Hilario de la Quintana.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Arbolado Urbano “Plantamos Futuro”, una política pública concebida a partir de un proceso participativo inédito en materia de la gestión del espacio urbano.

Expresiones desde la Municipalidad de Paraná

“El plan es llegar a plantar 2.000 árboles por año, en un plan muy ambicioso, con especies que produce la municipalidad y otras organizaciones. Es la última plantación del año debido a la cercanía con las altas temperaturas”, explicó el coordinador ambiental del municipio, Fernando de la Rosa.

Durante la jornada, se plantaron 55 especies autóctonas: aguaribay, algarrobo, chañar, ceibillo, ceibo, guarán, guayabo, ibira pitá, jabonero chino, lagaña de perro, lapacho amarillo, lapacho rosado, quebracho blanco, sen del campo y ubajay.

Arbolado 2

El Plan de Arbolado involucra a diversas partes. Por un lado, el municipio que se encarga de la planificación y plantación de las distintas especies y por otro a los vecinos, que deberán cuidar de los árboles para que prosperen.

Sobre el Plan Arbolado Urbano

El Plan de Arbolado Urbano prevé la plantación de al menos dos mil árboles nativos por año. Fue concebido a partir de un proceso participativo inédito en la historia del municipio. Más de 30 actores e instituciones —entre ellos universidades, organizaciones ambientales, vecinales, cuerpos de bomberos voluntarios, referentes barriales y colectivos ciudadanos— fueron parte de un proceso de diálogo amplio, plural y respetuoso. Este trabajo conjunto dio lugar a un documento de consenso que orientará el diseño e implementación del plan definitivo.

El plan no solo busca embellecer la ciudad, sino también mejorar el aire que respiramos, reducir la temperatura urbana en los días de calor, mitigar el ruido, absorber el exceso de lluvias, recuperar biodiversidad y promover una conexión más estrecha entre los barrios y la naturaleza. En suma, propone una Paraná más saludable, más equitativa y más humana.