Falleció Gerónimo Marsilli, el bebé de Chajarí que había recibido un trasplante de hígado

Falleció el viernes Gerónimo Marsilli Godoy, el bebé de un año y cinco meses, oriundo de Chajarí, que el pasado mes de abril fue trasplantado de hígado. Su propio tío había sido su donante.

El 13 de junio pasado Gerónimo cumplió un año de vida y lo festejó en el hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, de Buenos Aires.

El niño había sido diagnosticado de atresia biliar y luego de varios estudios de compatibilidad realizado a sus familiares, su tío Franco fue el donante. El 28 de abril, en el hospital Fernández de Buenos Aires se realizó la ablación a Franco, para extraerle parte de su hígado y luego el operativo se extendió al hospital Gutiérrez, donde se concretó el trasplante. Con tan solo meses de vida, él luchó hasta el ultimo día y ese será su legado.

Quien desea ayudar a la familia de Gero con los gastos de sepelio, puede enviar dinero al alias: Dalma.069.cancos.mp. La cuenta está a nombre de Dalma Nerea Godoy.