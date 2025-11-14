Uno Entre Rios | El País | Andis

Causa Andis: llaman a indagatoria a Diego Spagnuolo por las supuestas coimas

El fiscal federal Franco Picardi tras varios meses de investigación, llamó a indagatoria a Diego Spagnuolo por las supuestas coimas en la causa Andis.

14 de noviembre 2025 · 18:59hs
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo fue llamado a indagatoria en el marco de la causa que investiga supuestas coimas en esa dependencia.

Sobre la Causa Andis

“Frente a ese cuadro fáctico, construido en función de los elementos probatorios recopilados por la fiscalía a cargo de la investigación, considero reunido el grado de sospecha previsto en el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación para hacer lugar al pedido del acusador público y disponer el llamado a indagatoria” a Spagnuolo, indicó el fiscal federal Franco Picardi.

Además, llamó a indagatoria a Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete,Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

“Andis se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”, agregó el fiscal.

Andis Diego Spagnuolo
