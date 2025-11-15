Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se juegan la permanencia en máxima categoría

Desde las 17 se medirán Aldosivi-San Martín de San Juan y Godoy Cruz-Deportivo Riestra. Pueden concretarse los dos descensos o haber un desempate.

Aldosivi es el único equipo que depende de sí mismo para salvarse.

Aldosivi y San Martín de San Juan jugarán este sábado, a las 17, en el Estadio José María Minella, por el duelo interzonal de la última fecha del Torneo Clausura. Uno de los dos equipos perderá la categoría al finalizar el encuentro. Nicolás Ramírez impartirá justicia en el partido que será televisado por ESPN Premium.

El Tiburón necesita la victoria para no depender de nadie, mientras que el Santo debe ganar y esperar que Godoy Cruz no lo haga.

El cuadro marplatense venció con un penal polémico a Banfield en el tiempo de descuento y continúa la levantada en el final de su año, con cuatro victorias en sus últimas cinco presentaciones que le alcanzaron para depender de sí mismo en la última fecha del campeonato: ganando se asegurará otro año más en primera división; en caso de empatar, deberá esperar lo que ocurra con el Tomba; y si pierde, descenderá.

Guillermo Farré, entrenador de Aldosivi, mandaría a la cancha a Jorge Carranza; Giuliano Ceratto, Yonathan Cabral, Santiago Moya y Fernando Román; Federico Gino y Roberto Bochi; Natanael Guzmán, Tiago Serrago y Justo Giani; y Facundo De la Vega.

El Verdinegro también finaliza su año con una épica cruzada por la salvación, en la que logró un invicto de seis partidos. A pesar de ello, tiene la desventaja de no asegurar la permanencia en caso de ganar, pues dependerá de lo que ocurra con el cuadro mendocino y Deportivo Riestra, teniendo la posibilidad de incluso jugar un partido de desempate si ambos cotejos terminan en igualdad. Pese a ello, de conseguir mantener la categoría el premio será doble, ya que si eso ocurre jugará los octavos de final del Torneo Clausura.

Leandro Romagnoni, el director técnico, dispondría de Matías Borgogno; Matías Orihuela, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Ayrton Portillo; Diego González, Sebastián Jaurena; Horacio Tijanovich, Sebastián González, Tomás Fernández; e Ignacio Puch.

Godoy Cruz necesita ganar y esperar

A la misma hora, Godoy Cruz y Deportivo Riestra jugarán en el Estadio Feliciano Gambarte. Facundo Tello será el encargado de impartir justicia en el duelo que será televisado por TNT Sports Premium.

El Tomba cierra un año angustiante, en el que si bien alcanzó los octavos de final de la Copa Sudamericana, se derrumbó por completo en los últimos meses, consiguiendo sumar de a tres únicamente en una ocasión desde mayo. Cuatro entrenadores pasaron por el banco del cuadro mendocino, pero ninguno fue el antídoto y quedó al borde de perder la categoría. Para salvarse necesita ganar y que San Martín de San Juan no pierda, o empatar y que el Santo también iguale, para llegar así a un desempate.

Franco Petroli; Juan Escobar, Tomás Rossi, Federico Rasmussen; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Juan Meli; Daniel Barrea, Agustín Auzmendi y Santino Andino serían los elegidos por el DT Omar Asad.

Mientras que el Malevo perdió su invicto de 27 partidos en condición de local tras caer ante Independiente por 1 a 0 y dejó ir toda posibilidad de ser líder de la Zona B, además de alejarse de los puestos que otorgan una plaza en la próxima Copa Libertadores. A pesar de ello, saldrá a buscar el triunfo especulando con la posibilidad de que, en caso de liberarse un cupo, ellos puedan meterse en la competición más importante del continente.

El entrenador Gustavo Benítez alistaría a Ignacio Arce; Miguel Barbieri, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez; Antony Alonso, Jonatan Goitía, Nicolás Sansotre; Milton Celiz, Jonathan Herrera y Alexander Díaz.

Los otros partidos de la fecha 16 del Torneo Clausura

San Lorenzo y Sarmiento jugarán desde las 19.30 en el Nuevo Gasómetro. Dirigirá Nicolás Lamolina y televisará TNT Sports Premium.

El elenco dirigido por Damián Ayude logró enlazar tres partidos sin perder con los que se metió en octavos de final en plena crisis institucional, pero aún no pudo confirmar su asistencia en copas internacionales.

Mientras que el Verde, conducido por el exPatronato Facundo Sava, viene de imponerse por 2 a 1 ante Instituto en el Eva Perón y confirmó su presencia en la máxima categoría del fútbol argentino por un año más.

Más tarde, desde las 21.30, Independiente y Rosario Central jugarán en el Estadio Libertadores de América. El juez designado fue Sebastián Zunino y la televisación estará a cargo de ESPN Premium.

El Rojo consiguió romper el impresionante invicto de Riestra y sueña con la Copa Sudamericana, pero para eso deberá esperar una combinación de resultados que empieza con un triunfo ante el Canalla, que no se juega nada y podría poner un once alternativo para no correr riesgos innecesarios.