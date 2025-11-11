Uno Entre Rios | El País | Medios

Eliminan la Secretaría de Medios y sus funciones pasarán a la órbita de Manuel Adorni

El Gobierno suprimió la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación y transfirió todas sus funciones a la Jefatura de Gabinete de Ministros.

11 de noviembre 2025 · 08:06hs
Eliminan la Secretaría de Medios y sus funciones pasarán a la órbita de Manuel Adorni

El Gobierno suprimió la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación y transfirió todas sus funciones, personal y recursos a la Jefatura de Gabinete de Ministros, actualmente encabezada por Manuel Adorni.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 793/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, que establece que el área disuelta quedará bajo la órbita del nuevo jefe de Gabinete. El cambio se da pocos días después de que Adorni asumiera el cargo, tras la renuncia de Guillermo Francos el pasado 31 de octubre.

Según el texto oficial, la medida busca “optimizar y dotar de mayor eficiencia la gestión del Gobierno nacional”, al concentrar la elaboración de la política comunicacional, la coordinación de los medios públicos y la difusión de las actividades estatales en un único organismo.

De esta forma, la Jefatura de Gabinete absorberá las competencias de la Secretaría de Comunicación y Medios, incluyendo la planificación y ejecución de estrategias de comunicación del Poder Ejecutivo tanto a nivel nacional como internacional. Además, la norma dispone que el organismo que lidera Adorni asuma la gestión de las áreas de turismo, ambiente y deportes, que hasta ahora dependían del Ministerio del Interior.

La asunción de Adorni como jefe de Gabinete

La llegada de Adorni a la jefatura fue oficializada semanas atrás en un acto celebrado en la Casa Rosada, encabezado por el presidente Javier Milei. En la ceremonia, que contó con la presencia de funcionarios, legisladores y familiares, el mandatario le tomó juramento al ex vocero presidencial, quien asumió “por Dios, por la Patria y los Santos Evangelios”. Antes de la jura, Milei le dedicó un breve mensaje: “Con todo, eh”, en tono de aliento para el inicio de su gestión.

Medios Manuel Adorni Gobierno
