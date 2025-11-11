Uno Entre Rios | La Provincia | tos convulsa

Aumentan los casos de tos convulsa en el país y la provincia brinda recomendaciones

La recomendación que brinda la cartera sanitaria es iniciar tratamiento en todos los casos sospechosos de tos convulsa.

11 de noviembre 2025 · 09:25hs
A raíz de la reciente confirmación de un caso en Entre Ríos, la cartera provincial instó a los equipos de salud a Intensificar la vigilancia, lograr la detección oportuna de casos sospechosos, disminuir la transmisión y la morbimortalidad en los grupos de mayor riesgo y monitorear el comportamiento de la tos convulsa y el impacto de las acciones de vacunación.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional N° 778 de 2025, entre enero y mediados de octubre fueron confirmados 333 casos de tos convulsa en el país, distribuidos en 17 jurisdicciones. El mayor número de casos se concentró en la Región Centro (260), principalmente en la provincia de Buenos Aires (167) y CABA (50), además de un brote en curso registrado en Tierra del Fuego.

En este marco, ante la presencia de casos en distintas jurisdicciones y la reciente confirmación de un caso en Entre Ríos, la cartera provincial instó a los equipos de salud a Intensificar la vigilancia, lograr la detección oportuna de casos sospechosos, disminuir la transmisión y la morbimortalidad en los grupos de mayor riesgo y monitorear el comportamiento de la enfermedad y el impacto de las acciones de vacunación.

Vacunación

Se considera un caso sospechoso de esta patología de acuerdo con diferentes criterios, según el grupo etario:

  • En menores de 6 meses. Toda infección respiratoria aguda con al menos uno de los siguientes síntomas: apnea (ausencia de la respiración), cianosis (coloración azulada de la piel), estridor inspiratorio (ruido agudo al tomar aire), vómitos después de toser o tos repentina e incontrolable.
  • En mayores de 6 meses hasta 11 años. Tos de 14 o más días de duración acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: tos repentina e incontrolable, estridor inspiratorio o vómitos después de la tos.
  • En mayores de 11 años. Tos persistente de 14 o más días de duración, sin otra sintomatología o causa aparente. También se incluye la sospecha de un trabajador de la salud, independientemente de la edad o el antecedente vacunal.

Ante la sospecha, se procede a la realización de muestras clínicas con aspirado nasofaríngeo o hisopado nasofaríngeo.

Prevención y tratamiento

Se calcula que la eficacia de la vacuna en personas que han recibido como mínimo cuatro dosis es del 80%, y la protección es mayor contra la enfermedad grave.

La recomendación es iniciar tratamiento en todos los casos sospechosos de tos convulsa, con el objetivo primordial de reducir la transmisión y prevenir la aparición de infecciones secundarias. Esta indicación abarca a pacientes con pocos síntomas y a personas de cualquier edad.

