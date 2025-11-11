Uno Entre Rios | Policiales | Persecución

Persecución policial en Paraná terminó con un agente lesionado y dos demorados

El director de Operaciones y Seguridad, Jorge Pérez, brindó detalles sobre el hecho y las medidas que se implementan para reforzar los controles.

11 de noviembre 2025 · 09:27hs
Una persecución policial que comenzó en barrio Mosconi y se extendió por varias cuadras hasta el barrio Pirola terminó con un efectivo del 911 lesionado y dos jóvenes demorados. El operativo se desarrolló en la tarde del domingo, cuando una motocicleta sin dominio colocado evadió un control policial y embistió a una motopatrulla.

Según los primeros reportes, los ocupantes de la moto intentaron escapar a gran velocidad, provocando la caída de un agente policial que debió ser trasladado de urgencia a la Clínica Entrerriana y luego al Hospital San Martín, donde continúa en observación por lesiones en las piernas y contusiones múltiples.

En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), el director de Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental Paraná, Jorge Pérez, explicó que el hecho “se enmarca en una serie de operativos que la Policía viene realizando para controlar el tránsito y evitar situaciones de riesgo vinculadas a motos sin documentación o que participan de picadas clandestinas”.

“No es la primera vez que ocurre algo así. En los últimos meses hemos tenido varios incidentes durante operativos de control, especialmente con motos que intentan evadir la intervención policial. En este caso, la situación derivó en un enfrentamiento y en la lesión de un funcionario, pero afortunadamente sin consecuencias graves”, sostuvo Pérez.

El funcionario remarcó que los controles continuarán en distintos puntos de la ciudad. “Estamos reforzando las tareas de prevención y control en zonas donde suelen detectarse grupos de motociclistas circulando sin casco, sin dominio o sin documentación. Son operativos conjuntos con personal de tránsito y el 911, con instrucciones precisas de la Jefatura Provincial”, indicó.

Controles

En relación con los controles de tránsito, recordó los requisitos que se exigen a los motociclistas: “Principalmente que la gente tenga el casco colocado —uno homologado, no de bicicleta—, el seguro vigente, la licencia habilitante, la tarjeta verde y el dominio colocado. Si el vehículo no cumple con eso, se labra un acta de infracción y el conductor debe presentarse en el área municipal para regularizar la situación”.

Finalmente, Pérez aclaró que “cualquier policía está habilitado para labrar una infracción, ya que el personal fue capacitado conforme a los convenios firmados con el municipio y las ordenanzas vigentes".

La Policía de Entre Ríos informó que el agente lesionado se encuentra fuera de peligro y que los dos sospechosos fueron demorados para su identificación, quedando a disposición de la Fiscalía en turno. Los operativos continuarán en distintos barrios de Paraná durante los próximos días.

