Liga Provincial: están los cruces de playoffs

El CAE, Estudiantes de Concordia y Zaninetti fueron los últimos equipos en avanzar a octavos de final de la Liga Provincial Masculina, categoría mayores.

11 de noviembre 2025 · 09:34hs
Estudiantes dejó en el camino a Paracao al superarlo en tercer juego disputado en el Gigante del Parque

Prensa CAE

Estudiantes dejó en el camino a Paracao al superarlo en tercer juego disputado en el Gigante del Parque

Estudiantes de Paraná, Estudiantes de Concordia y Zaninetti de Concepción del Uruguay fueron los últimos equipos en sumarse a los octavos de final de la Liga Provincial de Básquet Masculina, categoría mayores. El certamen ofrece 12 plazas a la temporada 2026 de la Liga Argentina.

El CAE avanzó a la siguiente instancia al dejar en el camino a Paracao. En el tercer y decisivo juego disputado el lunes por la noche en el Gigante del Parque el Albinegro se impuso 68 a 55 para barrer la serie 2-1. Estudiantes enfrentará a Peñarol de Rosario del Tala.

Sionista derrotó a Echagüe en el estadio Moisés Flesler

Liga Provincial: Sionista y el CAE sacaron ventajas

Sarmiento quedó a un triunfo de avanzar a octavos de final.

Sarmiento de Villaguay dio la sorpresa en el inicio de los playoffs de la Liga Provincial

El Verde de Concordia ingresó entre los 16 mejores equipos del Torneo Pre-Federal al eliminar a Ferro de Concordia. En el juego decisivo Estudiantes se impuso por 68 a 55. Su próximo rival será Sportivo San Salvador.

Mientras que en La Histórica Zaninetti derrotó 78 a 69 a Atlético Tala para continuar en carrera. En octavos se medirá ante Ferro de San Salvador.

Los cruces de playoffs

Urquiza (Santa Elena) – Sarmiento (Villaguay)

Regatas Uruguay – La Armonía (Colón)

Ferro (San Salvador) – Zaninetti (Concepción del Uruguay)

Santa Rosa (Chajarí) – Quique

Sionista – Vélez (Chajarí)

Recreativo – Atlético BH (Gualeguay)

Peñarol (Rosario del Tala) – CAE

Estudiantes (Concordia) – Sportivo San Salvador

