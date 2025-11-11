Estudiantes de Paraná, Estudiantes de Concordia y Zaninetti de Concepción del Uruguay fueron los últimos equipos en sumarse a los octavos de final de la Liga Provincial de Básquet Masculina, categoría mayores. El certamen ofrece 12 plazas a la temporada 2026 de la Liga Argentina.
Liga Provincial: están los cruces de playoffs
El CAE, Estudiantes de Concordia y Zaninetti fueron los últimos equipos en avanzar a octavos de final de la Liga Provincial Masculina, categoría mayores.
El CAE avanzó a la siguiente instancia al dejar en el camino a Paracao. En el tercer y decisivo juego disputado el lunes por la noche en el Gigante del Parque el Albinegro se impuso 68 a 55 para barrer la serie 2-1. Estudiantes enfrentará a Peñarol de Rosario del Tala.
El Verde de Concordia ingresó entre los 16 mejores equipos del Torneo Pre-Federal al eliminar a Ferro de Concordia. En el juego decisivo Estudiantes se impuso por 68 a 55. Su próximo rival será Sportivo San Salvador.
Mientras que en La Histórica Zaninetti derrotó 78 a 69 a Atlético Tala para continuar en carrera. En octavos se medirá ante Ferro de San Salvador.
Los cruces de playoffs
Urquiza (Santa Elena) – Sarmiento (Villaguay)
Regatas Uruguay – La Armonía (Colón)
Ferro (San Salvador) – Zaninetti (Concepción del Uruguay)
Santa Rosa (Chajarí) – Quique
Sionista – Vélez (Chajarí)
Recreativo – Atlético BH (Gualeguay)
Peñarol (Rosario del Tala) – CAE
Estudiantes (Concordia) – Sportivo San Salvador