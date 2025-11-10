Uno Entre Rios | Ovación | Los Pumas 7

Los Pumas 7 ya tienen fixture confirmado para el Seven de Dubai 2025/26

Los Pumas 7 debutarán en el Seven de Dubai 2025/26 ante Fiji. El equipo de Gómez Cora buscará repetir el podio logrado en la última edición.

10 de noviembre 2025 · 14:27hs
Los Pumas 7 ya tienen fixture confirmado para el Seven de Dubai 2025/26.

Foto: Gentileza/Prensa UAR

Los Pumas 7 ya tienen fixture confirmado para el Seven de Dubai 2025/26.

El próximo sábado 29 y domingo 30 se disputará el Seven de Dubai, la primera etapa del renovado Circuito Mundial SVNS 2025/26. Será el puntapié inicial de una nueva temporada que promete alto nivel y emociones fuertes, y contará con la participación de Los Pumas 7 como únicos representantes sudamericanos en la rama masculina.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora volverá al torneo emiratí con el objetivo de repetir o mejorar la destacada actuación del año pasado, cuando se quedó con la Medalla de Bronce tras vencer a los All Blacks 7 en el duelo por el tercer puesto. En aquella edición, los argentinos solo cayeron en semifinales frente a Fiji, que posteriormente se consagró campeón.

Los Pumas 7 inician la temporada en Dubai con grandes desafíos

En Dubai, Los Pumas 7 integrarán el Grupo A, junto con Fiji, Francia y Sudáfrica, rivales de jerarquía que exigirán el máximo nivel desde el primer día. El sábado 29, Argentina abrirá su participación a las 06.10 ante Fiji, luego enfrentará a Francia a las 09.38, y cerrará la fase de grupos frente a Sudáfrica a las 13.24.

El Grupo B estará compuesto por Nueva Zelanda, Australia, Gran Bretaña y España. El cronograma completo del primer día incluye los siguientes cruces: 05.26 Nueva Zelanda vs. Gran Bretaña, 05.48 España vs. Australia, 06.10 Argentina vs. Fiji, 06.32 Sudáfrica vs. Francia, 08.32 España vs. Gran Bretaña, 08.54 Nueva Zelanda vs. Australia, 09.16 Sudáfrica vs. Fiji, 09.38 Argentina vs. Francia, 12.28 España vs. Nueva Zelanda, 12.50 Australia vs. Gran Bretaña, 13.12 Francia vs. Fiji y 13.24 Sudáfrica vs. Argentina.

El domingo 30 se jugarán las instancias finales, que incluirán las semifinales por el quinto puesto (04.32 y 04.54), las semifinales principales (07.06 y 07.28), el partido por el séptimo puesto (07.58), la final por el quinto lugar (10.06), el partido por el tercer puesto (12.03) y la gran final (13.11) que coronará al primer campeón de la temporada.

En la rama femenina no habrá participación sudamericana. Los equipos que competirán serán Nueva Zelanda, Francia, Estados Unidos, Fiji, Australia, Japón, Canadá y Gran Bretaña, quienes también buscarán comenzar la temporada con el pie derecho en el desierto de los Emiratos Árabes Unidos.

Con la ilusión intacta y tras un año 2024 histórico, Los Pumas 7 apuntan a empezar el nuevo circuito reafirmando su condición de protagonistas del rugby mundial reducido. El Seven de Dubai marcará el inicio de un calendario exigente, pero también lleno de oportunidades para seguir haciendo historia.

