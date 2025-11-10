Uno Entre Rios | La Provincia | Presupuesto 2026

El Ministerio de Desarrollo Humano presentó su Presupuesto 2026 a la Legislatura

El Presupuesto 2026 prevé un incremento del 19% respecto al año anterior y destina el 40% de los recursos a la promoción del desarrollo humano.

10 de noviembre 2025 · 22:37hs
El proyecto reafirma el compromiso del Gobierno provincial con las políticas sociales y el acompañamiento a los sectores más vulnerables. El Presupuesto 2026 prevé un incremento del 19% respecto al año anterior y destina el 40% de los recursos a la promoción del desarrollo humano en todo el territorio.

Durante la exposición, la ministra Verónica Berisso destacó que la política pública se orientará a consolidar un Estado que acompaña al crecimiento con equidad y sentido federal. Asimismo, remarcó que la autonomía será el eje troncal del año venidero, en el marco de una nueva forma de vínculo entre el Estado y la ciudadanía.

El presupuesto está organizado en seis ejes: alimentación, autonomía, asistencias, inclusión, políticas para la mujer y desarrollo comunitario.

"El Estado debe acompañar a crecer, no generar dependencia. Queremos que cada entrerriano pueda desarrollarse con su propio esfuerzo, con oportunidades y arraigo en su lugar", sostuvo al anunciar la propuesta.

Berisso también subrayó que la continuidad de las políticas alimentarias está garantizada "haya o no ley de emergencia", y destacó el rol de Entre Ríos como primera provincia en firmar el convenio federal de Primera Infancia con el Ministerio de Capital Humano de la Nación, fortaleciendo la protección integral de niñas y niños.

Acompañaron la presentación el coordinador ministerial, Gustavo Ipoutcha; la secretaria de Políticas del Cuidado, Ayelén Acosta; el secretario de Gestión Social, Pablo Omarini; el secretario de Articulación de Políticas Sociales, Miguel Heft; y la directora general administrativo contable, María Inés Galligo; mientras que, por el Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia (Copnaf) tomaron parte su presidenta, Clarisa Sack, y el director de Administración, Bernardo Waisten.

