Granja Tres Arroyos adeuda salarios y crece el malestar entre los empleados

Granja Tres Arroyos no pagó la segunda cuota salarial, generando malestar entre los trabajadores y una denuncia del Sindicato de la Alimentación.

La empresa aún no ha abonado la segunda cuota de los pagos pendientes, lo que ha generado tensión entre los empleados. El Sindicato de la Alimentación presentará una denuncia formal ante la Secretaría de Trabajo.

La situación en la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay es compleja. Los trabajadores han manifestado su descontento debido al incumplimiento de los pagos por parte de la empresa. Según fuentes internas, la segunda cuota de los salarios aún no ha sido abonada, lo que ha incrementado el malestar entre los empleados.

Organizan asambleas

Según consignó el sitio local La Pirámide, en respuesta, el personal ha comenzado a organizar asambleas para discutir posibles medidas de fuerza. Por su parte, el Sindicato de la Alimentación ha confirmado que presentará una denuncia formal ante la Secretaría de Trabajo. El objetivo es denunciar los atrasos e incumplimientos de Granja Tres Arroyos y exigir una pronta solución para garantizar los derechos de los empleados.

La incertidumbre y el malestar crecen, mientras los trabajadores esperan una respuesta concreta por parte de la empresa. La situación, de no resolverse pronto, podría derivar en conflictos mayores que afecten tanto la producción como el clima laboral.