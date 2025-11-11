Uno Entre Rios | Ovación | Central Entrerriano

Central Entrerriano celebró su segunda victoria en la temporada

Central Entrerriano derrotó 104 a 84 a Unión de Mar del Plata por la Liga Argentina, Conferencia Sur. Tomás de Rocamora perdió en La Histórica.

11 de noviembre 2025 · 10:33hs
Central Entrerriano celebró en su cancha antes de su gira por Santa Fe.

Central Entrerriano celebró en su cancha antes de su gira por Santa Fe.

Central Entrerriano de Gualeguaychú celebró su segunda victoria en la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet. En el estadio José María Bértora el Rojinegro derrotó 104 a 84 a Unión de Mar del Plata en un juego válido por la Conferencia Sur.

La victoria de Central Entrerriano

Con una defensiva permeable y una ofensiva con 17 pérdidas, Unión intentó remontar el partido ante un Central imponente, que no le dio respiro. Sin embargo Matías Carneglia (3) se destacó del resto con 28 de valoración, 20 puntos, 9 rebotes y 2 tapones.

Los jugadores de Colón RC celebrando tras la consagración.

Colón RC en el campeón del Torneo Provincial de la UER

El Torneo de Desarrollo 2025 llegará a su fin.

Se define el Torneo de Desarrollo de la UER

Por su parte el conjunto local se recuperó luego de su cruce con Racing de Avellaneda. Los dirigidos por Martín Pascal dominaron todos los cuartos, logrando llegar a los tres dígitos. Central aprovechó los errores de la visita y logró sacar ventaja desde un primer tiempo.

Mario Ghersetti, fue la figura del dueño de casa. El capitán de Central Entrerriano aportó su larga experiencia con 24 de valoración, 20 puntos y 4 rebotes.

Unión sigue su camino por Entre Ríos y este miércoles estará en Concepción del Uruguay enfrentando a Tomás de Rocamora. El rojinegro emprende viaje hacia la provincia de Santa Fe, donde lo espera el club Provincial de Rosario para enfrentarse en su cancha el jueves.

Derrota de Rocamora

En su segunda presentación dentro de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol, Tomás de Rocamora perdió frente a Racing de Avellaneda 78-74 en un juego donde hizo méritos para ganar pero falló en momentos claves y el rival no lo perdonó. Los Rojos recibirán este miércoles a Unión de Mar del Plata.

El goleador absoluto del juego fue Luciano Silva con 21 puntos mientras que Mariano Fernández Gago terminó como figura con 14 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. El elenco Albiceleste tuvo además a Matías Núñez con 15 unidades y 9 tableros.

Rocamora finalizó con varios puntos altos y cinco jugadores en doble dígito. Valentino Occhi, Agustín Carnovale y Juan Ignacio Fernández sumaron 16 puntos cada uno. De los tres, Occhi fue el de valoración más alta en el día de su cumpleaños.

Nota relacionada: Liga Provincial: están los cruces de playoffs

El Rojo finalizó masticando bronca de lo que pudo ser su primera victoria en la temporada y que no fue. Pero, a diferencia de lo que pasó con Deportio Viedma donde forzó un suplementario con juego y empuje, esta vez sus propias falencias lo dejaron con las manos vacías.

Racing también tuvo sus méritos, con jugadores de una tallas envidiables. Sin embargo, el Rojo le controló la pintura en el arranque con otra buena noche de Maeso y se llevó el primer cuarto 20-16.

En el segundo le costó mucho convertir, lo salvaron un par triples de Jurgensen y otros aciertos del base que sumó ocho puntos. Un triple de Carnovale le bajó la cortina a la primera mitad (34-32).

La visita salió mejor el reinicio y pasó adelante (36-40) aunque Juani Fernández siguió efectivo en su debut para que el local retome el dominio. Todo siguió muy parejo y sobre el cierre se lució Occhi con un triple para seguir adelante (57-54).

En el mejor momento de Occhi y del equipo, Rocamora se puso 61-54 arriba. Pero no lo liquidó y después se metió en una sumativa de errores que pagó muy caro. Ya en la parte más caliente de la noche un par de pérdidas sin balance defensivo fueron fatales. Las manos calientes de Gago y Silva hicieron el resto para que el festejo se mude a Avellaneda.

Central Entrerriano Liga Argentina de Básquet Rocamora
